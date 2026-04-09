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泰國旅遊注意！泰國夜功府警方與執法單位近期破獲一起震驚民眾的案件，當地兩家椰子加工廠生產的椰子水，竟使用水與香精調製假椰子水，引發譁然，經追查後發現，背後又是中國非法投資者在背後作祟。根據Thaiger報導，泰國警方突襲搜查位於泰國夜功府的兩處生產設施，這些工廠以水與香精調製假椰子水。執法人員表示，此舉正在傷害當地農民、消費者，以及泰國椰子產品的聲譽。當地椰農在椰子價格下跌、他們表示，問題與中國籍人士涉嫌在龍仔厝府、夜功府及叻丕府非法投資椰子園有關。農民指出，由中國資本擁有的種植園規模迅速擴大，已逐漸主導產業，使投資者能影響市場價格。他們補充，這些業者以較低價格出售椰子，並透過購買更多土地擴張業務，導致市場上泰國本地農民的數量逐漸減少。部分農民提到，在壓低價格後，這些中國投資者還進一步設置一些生產廠房，製造假椰子水。他們警告，這類產品可能影響消費者健康，並削弱消費者對真正天然椰子水製成的泰國產品信心。當地居民呼籲政府展開調查，為泰國本地農民伸張正義。接獲投訴後，地方政府透露，調查員已檢查兩處設施，並發現其產品未符合GMP標準。當地政府官員表示，已收集假椰子水樣本，進行進一步檢測。若檢測發現含有危險物質，業主很可能面臨刑事起訴。同時也將持續處理假椰子水問題及相關疑慮，以保護公共健康與泰國本地椰子水的聲譽。該省政府也表示，將與泰國食品與藥物管理局及醫學技術部門合作，建立假椰子水檢測標準方法，並制定一致的執法標準。去年3月，泰國椰子飲料品牌IF在發現中國電商平台上出現仿冒產品後，向國際貿易促進局提出投訴。這些仿冒產品外觀與IF椰子水產品相似，但成分與口味不同。