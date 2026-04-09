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效力於北海道日本火腿鬥士的古林睿煬與東北樂天金鷲的宋家豪今（9）日同場登板。兩名台籍投手不約而同繳出1局、2次三振、無失分的完美數據。最終火腿隊靠著清宮幸太郎的逆轉三分砲，以4：2擊敗樂天，古林睿煬也順利收下日職生涯首場中繼成功。比賽進入7局上半，樂天隊在1：4落後時派出主力牛棚宋家豪登板止血。他一上場先後以犀利的變化球讓野村佑希、田宮裕涼揮空吞下三振，隨後再讓矢澤宏太擊出滾地球出局。宋家豪此役僅耗費11球便完成三上三下的投球任務，最快球速達148公里。這也是他連續第3場出賽保持「無安打、無失分」的完美表現，賽後防禦率進一步下修至1.59，穩健的表現持續鞏固他在樂天牛棚的重要地位。下半局火腿隊隨即換上古林睿煬還以顏色，面對樂天的反擊氣焰，他先讓小鄉裕哉擊出游擊滾地球出局，接著火球連發，連續三振掉代打的安田與強打小深田大翔，同樣以乾淨俐落的三上三下完成任務。本場比賽古林睿煬用12球投完1局，最快球速飆到152公里，防禦率降至2.45。今年開季轉任後援身分的他，今日也順利進帳日職生涯的首個中繼點。回顧整場賽事，樂天首局雖靠著高飛犧牲打先馳得點，但火腿打線在6局上展開猛烈反撲，清宮幸太郎轟出本季第5發全壘打，這發價值連城的3分砲助隊單局進帳4分奠定勝基。火腿隊先發投手加藤貴之主投5局失1分，在火力支援與牛棚連鎖封鎖下奪得本季第2勝。樂天雖在9局下追回1分仍難挽頹勢，最終火腿以2分之差帶走勝利，收下近期2連勝。