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民進黨性平部YouTube節目「性平真心話」近日發布影片，性平部主任李晏榕與政治工作者張慧慈、吳奕萱談論女性參政故事，張慧慈指稱民眾黨「四大金釵」就像是「禮物」，並配上黨主席黃國昌與4位子弟兵的照片，引發標籤化爭議。對此，黃國昌在臉書發文表達抗議，強調真正的平權應是尊重多一點、標籤少一點，批評民進黨性平部的言論已嚴重悖離平權精神。黃國昌表示，他驚訝於「禮物」、「換了什麼」等充滿暗示與影射言論，竟然出自一個以性平為名的單位，而李晏榕身為主任不僅未制止，還點頭附和，這種行為只是因為政治立場不同，就助長、放大對女性在公共領域的刻板印象與負面標籤。他指出，影片摘要文字稱「對從政女性最快的中傷就是性」，卻又同時談論民眾黨樣板，是對女性最惡劣的中傷，這種隨意無的放矢、否定他人努力的平權，廉價又可悲。作為黨領導人與男性主管，黃國昌譴責民進黨惡意影射民眾黨優秀的女性同仁，強調性平絕非「自助餐」可以被一再消費，身為兩個女兒的父親，他表示，希望女兒能在正常的環境下成長，不要因為性別或立場被貼上標籤，或因為勇敢做自己而承受不必要的眼光。他重申，真正的平權價值不在於喊口號，而是每一次選擇尊重他人的那一刻，希望能為孩子打造一個不必承擔偏見重量、能勇敢做自己的世界。