皇帝企鵝（emperor penguin）的幼鵝因氣候危機導致的海冰融化而大量死亡，這一現象已促使國際自然保護聯盟（IUCN）正式宣布，將皇帝企鵝的生存受威脅程度從「近危」（near threatened）改列「瀕危」（Endangered），呼籲外界關注氣候變遷導致的滅絕危機。
根據《衛報》報導，皇帝企鵝的成年企鵝每年都會換羽，需要安全的棲息地來等待游泳羽毛重新長出，安全的棲息地即牢牢附著在海岸邊的海冰，這也是皇帝企鵝孵化寶寶並讓幼鵝長出防水羽毛的關鍵棲息地。然而，由於全球暖化導致南極海冰減少，當皇帝企鵝賴以生存的海冰提前破裂，整個群落都可能因而掉入海中，許多幼雛遭到溺斃，而成年企鵝即使能夠游上岸，之後也可能因全身濕透而凍死。
國際自然保護聯盟表示，由於海冰持續消失，估計皇帝企鵝的數量到2080年代將少掉一半，目前皇帝企鵝的成年個體數量估計為59.5萬隻，在2009年至2018年間已下降約10％。
專家示警氣候變遷正在加速滅絕危機
海洋生態學家特拉森（Philip Trathan）表示，「人類引發的氣候變遷是最大的威脅。海冰提前破裂已經影響南極各地的繁殖群落，未來海冰的進一步變化將持續影響牠們的繁殖、覓食和換羽棲息地。皇帝企鵝就像是一個觀察指標，牠們正在告訴我們這個世界以怎樣的方式變化，以及我們對溫室氣體排放控制得如何」。
要停止全球暖化，唯一的方法是將燃燒化石燃料所排放的二氧化碳淨零。極地與海洋專家唐尼（Rod Downie）表示，「我們正在目睹南極海冰急劇減少，讓極地的標誌動物皇帝企鵝很可能在本世紀末走向滅絕的命運，除非我們現在就採取行動，這些鳥類的命運掌握在我們手中」。
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國際自然保護聯盟表示，由於海冰持續消失，估計皇帝企鵝的數量到2080年代將少掉一半，目前皇帝企鵝的成年個體數量估計為59.5萬隻，在2009年至2018年間已下降約10％。
專家示警氣候變遷正在加速滅絕危機
海洋生態學家特拉森（Philip Trathan）表示，「人類引發的氣候變遷是最大的威脅。海冰提前破裂已經影響南極各地的繁殖群落，未來海冰的進一步變化將持續影響牠們的繁殖、覓食和換羽棲息地。皇帝企鵝就像是一個觀察指標，牠們正在告訴我們這個世界以怎樣的方式變化，以及我們對溫室氣體排放控制得如何」。
要停止全球暖化，唯一的方法是將燃燒化石燃料所排放的二氧化碳淨零。極地與海洋專家唐尼（Rod Downie）表示，「我們正在目睹南極海冰急劇減少，讓極地的標誌動物皇帝企鵝很可能在本世紀末走向滅絕的命運，除非我們現在就採取行動，這些鳥類的命運掌握在我們手中」。