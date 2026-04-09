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▲惡劣氣候澆不熄阿米的熱情，高陽綜合運動場首日湧入超過4萬人。（圖／美聯社）

▲BTS演唱多首經典代表作與回歸新作，舞台上的水花隨舞步飛濺，7位成員頭髮全濕。（圖／鈕祜祿流流微博）

南韓天團防彈少年團（BTS）睽違已久的世界巡迴演唱會《BTS WORLD TOUR[ECHO]》今（9）日首站於韓國京畿道高陽綜合運動場正式揭開序幕，儘管首爾今天天公不作美，降下傾盆大雨，但惡劣氣候完全無法澆熄歌迷的熱情，現場湧入超過4萬名A.R.M.Y（粉絲名）擠滿體育場，呈現出一片壯觀的「阿米棒」燈海，與天團共同見證回歸後的首個重要里程碑。作為BTS全員結束服役並宣告正式回歸後的首次全球巡演，首爾首站的演出意義非凡，現場隨處可見遠道而來的海外歌迷，與在地粉絲約4萬多人一同身穿雨衣，在冷雨中激動吶喊，而主辦單位也嚴陣應對，即便在濕滑的舞台條件下，仍確保最高規的聲光視聽效果。此次演唱會舞台採用360度全景設計，巨型銀幕增強沉浸感，當BTS成員出現在舞台那一刻，全場尖叫聲幾乎蓋過雷雨聲，成員們頂著大雨在舞台上揮汗如雨，接連演唱〈Fake Love〉、〈I Need U〉、〈Run BTS〉、〈Not Today〉，當唱到〈IDOL〉時，成員走下舞台繞場一周，全場阿米合唱「哦哦嗚哦」呼應，安可曲則是金泰亨創作的〈Into the Sun〉。長達三小時的演出中，BTS帶來多首經典代表作與回歸新作，舞台上的水花隨舞步飛濺，成員頭髮濕漉漉，與現場逾4萬名歌迷的淚水交織成動人的畫面。首爾場的演出將持續至4月12日，共3場演出，隨後展開全球巡演，包括美國、歐洲及亞洲等超過15個國家，舉行數十場演唱會，分析師預估，這趟巡演總體規模有望帶來10億至14億美元的收入。