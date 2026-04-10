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中信兄弟今（10）日客場出賽，挑戰去年台灣大賽老對手樂天桃猿，黃衫軍開季前7場僅拿1勝，已經寫下「富爸爸」中信集團2015年接手後最差成績，若今晚再輸、開季前8戰吞7敗，將是繼1999年兄弟象時期後最慘的隊史紀錄，推出當家王牌羅戈掛帥先發，但羅戈開季至今2場都無緣勝利，似乎已經複製去年季初的負運。中信兄弟開幕戰在台北大巨蛋2：3不敵樂天桃猿後，開季走得不順，目前打完7場輸6場，已經創下中信集團2015年接手後最差成績，原紀錄是2023年的開季2勝6敗。而若包含前身兄弟象時期，中信兄弟距離隊史近27年來最慘開季成績，也僅剩1場之遙，1999年兄弟象才歷經上季墊底、當家球星李居明跳槽利空，開季7連敗起步，直到第8場才以6：1擊敗興農牛贏球，至今仍是隊史最慘開季成績。值得注意的是，儘管開季戰績位居末位，但兄弟象後續狀態有所回溫，該球季最終打出37勝53敗4和、勝率4成11成績，排在聯盟第5，該年墊底的是興農牛30勝61敗2和、勝率僅3成30。至於中職史上最慘開季成績，則是1995年俊國熊的開季8連敗，此外1992年三商虎也曾歷經開季7連敗，與上述1999年兄弟象並列史上第二慘。中信兄弟為了避免追平難堪紀錄，本場推派當家王牌羅戈掛帥，但作為中職生涯21勝12敗、勝率6成36，防禦率僅2.04的現役最強洋投，羅戈自披上黃袍近2年，開季卻都走得不順，去年直到5月18日、第6場先發才奪勝，期間苦吞3敗，累積31局僅丟6分、防禦率1.74卻一勝難求，本季前2場先發也都無緣勝投。