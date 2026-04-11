逛超市時推車上的小設計，你有注意過嗎？一名網友日前在Threads分享，她在陪父親逛全聯時，發現推車後方小孔其實可用來固定雨傘，且底部圓環能防止滑落，讓他驚訝直呼原來有這用途。貼文吸引大量關注，許多人表示一直不知道該設計用途，紛紛大讚實用性高：「真是聰明」、「很棒的設計」。
全聯推車「一個小洞」要幹嘛？用途曝光被讚爆：太實用
一名網友在Threads上發文表示，當天與爸爸逛全聯時，看到爸爸把雨傘甩乾後，直接插進推車後方的小孔，底部還有一個圓環可以固定位置。爸爸解釋，這樣放不但不容易被別人誤拿，也能避免離開時忘記帶走雨傘。這個用法讓原PO相當驚訝，忍不住詢問：「所以這其實本來就是放雨傘的嗎⋯還是只有我不知道？」
貼文曝光後迅速引發關注，累積高達23萬次瀏覽，不少網友紛紛留言表示，「原來是這樣」、「真是聰明」、「還真不知道」、「覺得全聯的小車真的設計的很好用品質好而且方便，比其他大賣場或是超市用的的好太多了」、「一直都是雨傘的座位」、「很棒的設計」，不少人坦言也是第一次知道這個用途。
除了插放雨傘外，也有民眾分享，平常會把包包掛在該位置，增加購物便利性。不過也有人提醒，若雨傘仍處於濕潤狀態，務必要先使用傘套或確實甩乾再帶進賣場；否則應放置於門口設置的傘架或傘桶內，以免水滴造成地面濕滑，增加顧客滑倒的風險。
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一名網友在Threads上發文表示，當天與爸爸逛全聯時，看到爸爸把雨傘甩乾後，直接插進推車後方的小孔，底部還有一個圓環可以固定位置。爸爸解釋，這樣放不但不容易被別人誤拿，也能避免離開時忘記帶走雨傘。這個用法讓原PO相當驚訝，忍不住詢問：「所以這其實本來就是放雨傘的嗎⋯還是只有我不知道？」
除了插放雨傘外，也有民眾分享，平常會把包包掛在該位置，增加購物便利性。不過也有人提醒，若雨傘仍處於濕潤狀態，務必要先使用傘套或確實甩乾再帶進賣場；否則應放置於門口設置的傘架或傘桶內，以免水滴造成地面濕滑，增加顧客滑倒的風險。