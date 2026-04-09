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由於美國與伊朗之間的停火協議前景不明，美股昨日衝出慶祝行情之後，9日開盤回歸冷靜，市場持續關注中東局勢演變，各主要指數漲跌不一，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌130.60點或0.27％；標普500指數下跌2.72點或0.04％；那斯達克指數上漲18.40點或0.08％；費城半導體指數上漲121.25點或1.42％。根據《CNBC》報導，道瓊工業指數昨日大漲超過1300點，創下2025年4月以來的最佳單日表現，這是受到美伊達成停火協議激勵，然而，目前德黑蘭當局指控停火協議已經遭到違反，包括以色列持續轟炸黎巴嫩、美軍無人機仍在進入伊朗領空、美國否認伊朗擁有濃縮鈾的權利等等，使得本就脆弱的停火協議看來岌岌可危。川普也強調美軍將繼續部署在伊朗及其周邊地區，並警告任何違約行為都將引發前所未有的軍事回應，使得局勢持續緊張。事實上自停火協議宣布以來，荷姆茲海峽的整體交通狀況未見改善，只有一些運載乾貨的散裝貨船通行，而沒有油輪駛過，國際油價經過暴跌後再度上漲，也讓股市承壓。分析師強斯頓（Eric Johnston）表示，「從短期來看，我認為風險仍然存在」，強斯頓指出停火協議牽涉的關係方眾多，且荷姆茲海峽仍未見開放，這是最明顯的風險。不過，強斯頓認為，長期來說，「我們認為現在是一個買入良機」。