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▲邵大倫（左）受託，端著一盤紅豆餅在節目中向白冰冰（右）下跪「負餅請罪」。（圖／民視提供）

資深藝人白冰冰日前因自己名字被放進紀錄片《高雄有顆藍寶石》的已故藝人海報中，發文直言在清明節把藝人名字跟往生的海報放在一起，感到很不舒坦，高流也緊急發聲道歉。而今（9）日錄製《超級冰冰Show》，邵大倫端著一盤紅豆餅向白冰冰跪下，讓白冰冰哭笑不得，原來他是代表高流為這次引起的風波向白冰冰「負餅請罪」。民視週六晚上八點由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》，在今日錄影時，邵大倫突然端著一盤紅豆餅向演藝圈媽祖婆白冰冰跪下，讓白冰冰哭笑不得說：「你怎麼花招這麼多」！原來是日前高雄流行音樂中心《高雄有顆藍寶石》紀錄片宣傳海報，將白冰冰與往生藝人照片放在一起，讓白冰冰重話說：「在清明節把一些資深藝人大名放在跟往生者的海報在一起，的確令人很不舒坦」。今日高雄流行中心丁杜嵐執行長帶領團隊到攝影棚，並送上飲料跟車輪餅給冰姐團隊，在這次「2026真愛秀．藍寶石大歌廳」演出的邵大倫除了來節目宣傳，更是代表高流為這次引起的風波向白冰冰「負餅請罪」，看到這麼大陣仗，白冰冰笑說自己唸一唸、罵一下就算了，事情過了就過了，看到團隊都來致意了，她也是海納百川接受他們來宣傳。白冰冰受訪時提到當時發文的心情，是因為身為長輩，海報跟往生藝人排名並列這些規矩跟禁忌還是要講一下，讓大家知道「道理」，不然還在清明節看到真的怪怪的，但她也說要經營一個歌廳秀表演不簡單，大讚高流有這樣的熱忱與創新，把秀場文化保留下來。白冰冰也表示看到娛樂圈這麼蓬勃發展，參與過秀場的她是樂見其成也很開心，這理念跟她在《超級冰冰Show》演唱秀場歌曲跟表演，保留表演跟傳承給下一代知道，想看歌廳秀除了在高流可以看，電視可以看《超級冰冰Show》。最後邵大倫說特別想邀請冰姐再次出現在高流歌廳秀演出，白冰冰笑說其實她的「冰冰家族」子弟兵每一位都很厲害，歡迎大家可以找他們。