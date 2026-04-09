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高雄市不動產代銷公會今（9）日舉辦第八屆第三次會員代表大會。理事長謝哲耀表示，面對房市急凍現況，業界認為政府已開始釋出調整訊號，並呼籲後續應持續優化相關政策，以穩定市場信心，避免對經濟與就業產生進一步衝擊。謝哲耀指出，近期房地產市場明顯降溫，交易量快速萎縮，以高雄預售市場為例，今年一月成交量較去年同期衰退約44.6%，呈現「冷上加冷」態勢，整體市場已進入高度觀望階段。在資金趨緊與信心不足的影響下，建商普遍採取「不開工、不開挖」的保守策略，市場同時出現「大者恆大」與K型化發展趨勢。謝哲耀強調，當前最大問題在於信用管制「一體適用」，忽略區域人口結構差異。以人口持續外移的區域為例，長期面臨買盤流失、需求疲弱與去化壓力升高，市場本身已處於修正階段，並不存在過熱現象。若仍套用相同的管制標準，不僅無法抑制風險，反而進一步壓縮交易動能，加速區域發展失衡。因此，業界主張針對人口外移明確的行政區，直接放寬第二戶貸款成數至八成，以恢復市場基本的流動性與交易量。針對金融政策，數據顯示今年一月不動產放款集中度已來到近五年低點，房貸違約率約為萬分之八，整體房貸族繳息狀況穩定，顯示不動產授信仍屬安全穩健範圍。基於此，業界建議中央銀行於「不動產放款集中度」計算上進行調整，分子應排除社會住宅貸款、青年安心成家貸款，以及政府機關如學校、醫院等公共建設相關承包工程之建築融資，以更精準反映市場風險，避免政策性資金被納入管制，影響整體資金流動。值得注意的是，第二戶貸款成數已回調至六成，謝哲耀指出，此舉被市場視為政策性調控逐步調整的重要訊號，有助於市場信心回穩。對於有自住及長期資產配置需求的民眾而言，現階段正是進場觀察的關鍵時機。實際走訪市場可發現，部分建案已出現價格讓利空間，建議有需求者審慎評估、適時出手。在產業面，2025年整體不動產業營業額大幅縮減約3500億元，其中位於市場第一線的代銷業營收重挫達45%，顯示其受信用管制衝擊最為直接。面對此一環境，謝哲耀認爲，代銷公司今年在接案策略上更需審慎應對，建議以「代銷為主」作為核心策略，優先確保現金流與營運穩定。也建議業界由過去的競爭思維逐步轉向合作模式，透過資源整合與專業分工，讓各家代銷公司的特色與專長得以互補，不僅有助於降低風險，也能提升整體產業的抗壓能力與市場競爭力。謝哲耀強調，展望未來，預期下半年市場將逐步好轉。過去兩年受到壓抑的購屋需求，將隨政策逐步調整與市場信心回升而逐漸釋放，成交量有望回溫。在後續市場競爭中，「品牌定位」與「產品坪數規劃」將成為影響價格與銷售速度的關鍵因素。