中國跳水金牌名將全紅嬋遭霸凌事件持續發酵。隨著官方正式報警，輿論焦點轉向查緝惡意言論的源頭。根據最新消息，一個282人群組對話內容極其惡劣，甚至將攻擊目標擴大至桌球名將王楚欽。根據報導，已有正義網友呼籲群內成員保留聊天紀錄作為關鍵證據交給警方，讓躲在鍵盤後的施暴者無所遁形。
霸凌全紅嬋的刪除聊天紀錄能找回嗎？
根據《南華早報》報導，在全紅嬋遭網暴事件爆發後，該惡意群組的管理員已迅速解散群組並移除相關運動員，試圖湮滅證據。然而，一名意外發現自己被拉入該群的粉絲揭露，群組規章竟寫著「禁止人身攻擊——除了全紅嬋與王楚欽」，並放任成員對兩位奧運冠軍進行極其惡毒的咒罵。
對此，大批網友強烈建議該成員不要刪除紀錄：「請務必保存聊天紀錄，截圖發給警方！」、「這是最關鍵的法律證據，不能讓他們跑了。」據悉，相關部門已介入調查，重點將鎖定是否能透過技術手段恢復被刪除的對話，以查清背後是否有組織性的霸凌與內部人員參與。
體壇大咖紛紛站出來 泳協主席周繼紅發聲
中國游泳協會主席周繼紅在事件發酵後迅速表態，語氣堅定地表示：「運動員的身心健康遠比成績重要。」 她強調對於任何形式的網暴，官方絕對不會遷就或姑息，並已推動成立專案小組，為全紅嬋提供心理疏導與干預，並引入科技手段屏蔽負面信息，力求還給運動員一個純粹的訓練環境。
全紅嬋的遭遇並非個案，這次桌球名將王楚欽同樣也是受害者ｍ長期活在抹黑與私生飯騷擾中，甚至被造謠與隊友陳夢領證結婚，讓他在賽場外倍感不安。此外，女排國手朱婷、桌球領軍人物樊振東與陳夢，都曾因為戰績波動或個人表達被過度解讀，遭遇長期且具組織性的網路攻擊。
全紅嬋曾無奈呼籲黑粉「不要攻擊家人」，王楚欽也曾心碎表示「可以罵我，但禍不及家人」。這些奧運冠軍在受訪時展現出的委屈與退讓，讓各界大感心疼。全紅嬋甚至曾自曝多次因壓力太大「想放棄」，每天打電話回家哭，受訪時被問到夢想，竟回覆「還活著就行」，顯示其心理承受已達極限。
官方定調：2026年為「飯圈文化」深化治理年
體育總局已明確將今年定為治理「飯圈文化」的關鍵年，此次針對全紅嬋的有組織霸凌行為，正好撞上治理槍口。目前警方正按程序處理，相關責任人除了面對社會譴責，恐將面臨民事甚至刑事層面的嚴厲追責。
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根據《南華早報》報導，在全紅嬋遭網暴事件爆發後，該惡意群組的管理員已迅速解散群組並移除相關運動員，試圖湮滅證據。然而，一名意外發現自己被拉入該群的粉絲揭露，群組規章竟寫著「禁止人身攻擊——除了全紅嬋與王楚欽」，並放任成員對兩位奧運冠軍進行極其惡毒的咒罵。
對此，大批網友強烈建議該成員不要刪除紀錄：「請務必保存聊天紀錄，截圖發給警方！」、「這是最關鍵的法律證據，不能讓他們跑了。」據悉，相關部門已介入調查，重點將鎖定是否能透過技術手段恢復被刪除的對話，以查清背後是否有組織性的霸凌與內部人員參與。
體壇大咖紛紛站出來 泳協主席周繼紅發聲
中國游泳協會主席周繼紅在事件發酵後迅速表態，語氣堅定地表示：「運動員的身心健康遠比成績重要。」 她強調對於任何形式的網暴，官方絕對不會遷就或姑息，並已推動成立專案小組，為全紅嬋提供心理疏導與干預，並引入科技手段屏蔽負面信息，力求還給運動員一個純粹的訓練環境。
全紅嬋的遭遇並非個案，這次桌球名將王楚欽同樣也是受害者ｍ長期活在抹黑與私生飯騷擾中，甚至被造謠與隊友陳夢領證結婚，讓他在賽場外倍感不安。此外，女排國手朱婷、桌球領軍人物樊振東與陳夢，都曾因為戰績波動或個人表達被過度解讀，遭遇長期且具組織性的網路攻擊。
全紅嬋曾無奈呼籲黑粉「不要攻擊家人」，王楚欽也曾心碎表示「可以罵我，但禍不及家人」。這些奧運冠軍在受訪時展現出的委屈與退讓，讓各界大感心疼。全紅嬋甚至曾自曝多次因壓力太大「想放棄」，每天打電話回家哭，受訪時被問到夢想，竟回覆「還活著就行」，顯示其心理承受已達極限。
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