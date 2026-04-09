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民眾黨新北市長參選人、黨主席黃國昌發布最新競選影片，影片中他背部貼滿「超速仔」、「腳尾昌」等嘲諷標籤，隨後脫下外套象徵「撕下標籤」。對此，媒體人吳靜怡今（9）日在政論節目《台灣最前線》直言，這顯示黃國昌非常在意這些標籤，但她提醒，有些標籤是自己貼上去的，並非他人強加，若非主動改變，恐怕永遠也撕不下來。吳靜怡分析影片內容，指出黃國昌在回顧個人年份與回憶的片段中，刻意略過了相當重要的歷史節點，點名「裡面沒有太陽花，裡面沒有反紅媒，裡面沒有時代力量。」她認為，黃國昌正試圖將這些本屬於自己的標籤主動切割，導致螢幕上的形象與大眾過往認知的「黃國昌」不同，現在呈現在觀眾眼前的已成了一個巨大的謎團，令人質疑「舊的黃國昌是否已不在這裡」。此外，吳靜怡更質疑黃國昌在「撕標籤」時為何不敢貼上「美國人的爸爸」或「建商的女婿」等外界關注的爭議標籤，諷刺問道：「是因為這兩個都是真的，所以才覺得不需要貼？」她提到，在柯文哲操盤失利、黨內候選人知名度不足等內憂外患下，黃國昌此時橫空出世並發布這支競選影片，究竟會不會選到底，有待觀察。