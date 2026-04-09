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新北市新莊區今（9）日晚間發生一起死亡交通事故。65歲曾姓女子下班騎機車載著66歲親姊姊，晚間7時許行經重新堤外道往三重方向，車輛不明原因失控自摔，導致後方同樣下班返家的36歲胡姓男騎士避讓不及直接撞上，後座的姊姊傷勢過重，送醫搶救仍於宣告不治。這起事故造成1死2傷，詳細事故原因仍待警方釐清。警方表示，65歲曾姓女子騎乘普通重型機車，搭載66歲曾姓女子，沿機車專用道直行，後方則有36歲胡姓男子同向騎乘機車行駛。未料曾女行經事故地點時，不明原因自摔，隨即遭後方胡男閃避不及撞上。事故造成騎士曾女左手、右腳擦傷及頸部挫傷，胡男也有多處傷勢；而後座66歲曾姓女子頭部重創，當場失去呼吸心跳（OHCA），經緊急送醫搶救後仍宣告不治。警方到場後隨即進行採證，經酒測排除雙方駕駛酒駕。警方初步調查，疑似前車先行自摔才引發後續追撞，確切失控原因及肇事責任歸屬，仍待調閱監視器進一步釐清。警方呼籲，堤外專用道夜間視線較差，騎士應隨時保持安全距離並減速慢行，避免發生無法挽回的遺憾。