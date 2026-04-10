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▲袁艾菲學生時期家裡經濟狀況不好，剛出道時月收入僅1、2萬，甚至曾經一整個月僅賺得1350元。（圖／NOWNEWS資料照）

▲袁艾菲（左）和老魚2018年登記結婚，婚後生活相當甜蜜。（圖／老魚IG@denzel.yu）

▲袁艾菲（右）與老魚開設共同帳戶，夫妻一起做財務規劃。（圖／袁艾菲IG＠yuanlovefly）

▲袁艾菲說，財富自由是可以更自由地做喜愛的工作，以及思考自身能夠帶給人們什麼更多的價值及協助。（圖／袁艾菲IG＠yuanlovefly）

41歲袁艾菲自節目《大學生了沒》出道，在演藝圈打拚10多年，從通告藝人成功轉型實力派演員，曾以《我們不能是朋友》提名金鐘獎女配角，與老公老魚（余岱宗）經營的YouTube頻道也培養一批忠實粉絲，愛情和事業都經營得有聲有色，她從月收入最低僅領1350元的通告費，到30歲購入人生第一棟房子，如今離財富自由的目標已經不遠，本人大方分享理財的方法和心態。據《Smart智富》報導，袁艾菲讀中學時隱約發覺家境不寬裕，某次放學回家發現住家被查封，下定決心要賺錢改善家人生活，上大學先半工半讀當模特兒，銀行帳戶交給媽媽處理，畢業後踏入演藝圈，收入不穩定，曾經整個月只領到1350元，雖然存款數字不至於餓死，但她仍能省則省，錄影時不像其他同學都穿新衣服，以善用不同上衣、小配件變化造型，省下一筆治裝費。袁艾菲30歲時才意識到要理財，剛好存款夠付購屋的頭期款，便買下1間有電梯、格局明亮方正的房子，為了享有房貸手續費折扣，申辦人生第一張信用卡，但房貸壓力隨之而來，袁艾菲更拚命工作。2019年和老魚結婚後，袁艾菲開始自主理財，發現財務壓力其實沒那麼大，於是改變工作心態，也在定存及買儲蓄險之外，投資約50萬元買股票，起初擔心會大跌，老魚把大盤長期線圖拉給袁艾菲看，解釋短期雖然會震盪，但長期會上漲，加上不缺這筆錢，袁艾菲才釋懷。婚後，袁艾菲和老魚開設共同帳戶，把兩人每月收入一小部分存入，一起做財務規劃，平時的日常支出不會動用這筆錢。自認是理財白痴的袁艾菲，股票部分多次加碼，不過每次金額不多，都選在大家恐慌的時間點進場，透過Podcast了解各種投資訊息後，買了5G、電動車相關的指數股票型基金（ETF），也跟朋友合資做手機殼、手機配件生意，每個月能領到固定薪資，加上紅利，收入還算不錯，自己也投入蔬食生煎包宅配市場。袁艾菲透露，自己基本上快要達成財富自由的理財目標，但她強調，財富自由是可以更自由地做喜愛的工作，以及思考自身能夠帶給人們什麼更多的價值及協助，例如她開始學習更多身心靈的知識或療癒技巧，希望可以用不同方式服務這個世界。針對袁艾菲的理財方式，《NOWnews今日新聞》特別採訪財經專家盧燕俐，她稱讚：「我覺得袁艾菲很棒，買個股容易追高殺低，但是透過ETF和基金來理財，能夠有效降低波動幅度，並且長期累積財富。而且她加碼也是分批加碼，不單一重壓，這樣才能夠避免因為看錯行情而大賠。」不過盧燕俐發現袁艾菲兼職好幾份工作，建議可能要去思考，這幾份工作能不能夠整體串連起來，達成加乘效應，而不是太分散，每個行業都去涉足。