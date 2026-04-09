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黎巴嫩成為停火爭議點

美國與伊朗達成兩週停火協議，但美國與以色列認為黎巴嫩並未納入停火範圍，而伊朗與中間人巴基斯坦則認為黎巴嫩也在停火範圍之中。隨著以色列持續加大對黎巴嫩的攻擊，這樣一份存在明顯分歧的停火協議是否能夠持續，成為外界關注焦點。對此，巴基斯坦總理謝利夫（Shehbaz Sharif）表示，強烈譴責以色列對於黎巴嫩的持續侵略，呼籲立即停止對黎巴嫩及其人民的襲擊。謝利夫9日晚間在X發文表示，「今晚我與黎巴嫩總理薩拉姆通了電話。我強烈譴責以色列對黎巴嫩持續的侵略，並對黎巴嫩數千名民眾因這些敵對行動而喪生表示哀悼。我重申巴基斯坦致力於推動和平進程，包括透過即將在伊斯蘭堡舉行的伊朗美國會談來促進對話。我感謝薩拉姆總理對巴基斯坦和平努力的讚賞，他同時強調我們需要繼續提供支持，以確保立即停止針對黎巴嫩及其人民的襲擊」。《CNN》報導直言黎巴嫩現已成為美伊雙方對停火協議理解上的一個至關重要的分歧點，尤其在美國副總統范斯明確表態稱黎巴嫩並不包括在停火協議的範圍之內後，但是范斯的說法顯然與關鍵中間人巴基斯坦的說法不符。《BBC》報導分析，以色列這兩天加大對黎巴嫩的攻擊力度，可能是出於知道即將被迫停火，因此想搶在最後時間發動AII IN式的攻擊。另一種可能就是，以色列壓根不想停火，所以想要藉著重擊黎巴嫩來破壞本就脆弱的停火協議。