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國民黨主席訪中，明（10）日可能會跟中共領導人習近平見面，媒體人邱明玉今（9）日在政論節目《新聞面對面》中表示，鄭麗文的「天命說」在黨內傳得沸沸揚揚，這段傳聞最早源自國民黨內「星火計畫」的課程，當時鄭麗文擔任講師時便曾表示，外界都在唱衰她，但她保證一定會有鄭習會「因為我有天命」。邱明玉直言，當時黨工多半覺得她在胡說八道，沒想到如今「鄭習會」真的要成真，才讓黨內驚覺似乎真有這麼一回事。藍營內部近日不斷細數宜蘭、新竹、澎湖等選情的「神蹟」，將這些與鄭麗文的天命論掛鉤，邱明玉列舉多項巧合進行分析。她提到，包含宜蘭吳宗憲、新竹徐欣瑩的勝出，以及澎湖陳光復面臨的變數，現在都被穿鑿附會成是有「天命加持」。這種在黨內發酵的氛圍，讓原先被視為胡言亂語的說法，隨著鄭麗文訪中行程的推進，逐漸有跡可循。邱明玉提出看法，她分析歷史規律指出，過去除了馬英九是以卸任總統身分見習近平外，其他見過習近平的人如連戰、吳伯雄、洪秀柱、朱立倫，哪一個後來當過總統？邱明玉直言要講天命，如過能解決「彰化這一局」，她就願意相信鄭麗文真的有所謂的天命。