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國民黨主席鄭麗文今（9）日在上海與台企聯交流時，高喊「國民黨2028重返執政」，承諾一定替大家把失去的要回來，向長期處於兩岸夾縫中的台商感性致詞「委屈了」，現場掌聲雷動。對此，前立委邱毅在臉書發文力挺，認為鄭麗文的談話確實戳中台商心坎，這些年台商的委屈可歸納為三大類：首先是執政的民進黨不僅幫不了台商，海基會功能喪失，更在兩岸間製造摩擦，導致第一線台商必須為政治衝突背鍋。邱毅提到，每逢台灣大小選舉，民進黨便向台商伸手索取政治獻金，給多給少都讓台商陷入負擔或報復的恐懼中。最令台商不堪的是，時有綠營立委議員赴中國要求吃喝招待，酒足飯飽後甚至要求前往夜總會，將台商當成冤大頭，甚至傳出有台商被迫「認養」綠營官員的小三。這種長期被當提款機與陪客的屈辱，讓台商在兩岸關係惡化下成犧牲品。邱毅表示，由於兩岸網民仇恨值上升，中國民間對台商也產生敵意，增加管理與銷售難度，加上沈伯洋之父沈土城或曹興誠等人的兩面行徑，讓整體環境更趨惡劣。他強調，台商一向偏好國民黨並非統戰結果，而是民進黨給的委屈太深。在兩岸戰雲密布的當下，台商更清楚和平的重要性，因此鄭麗文在上海的演說與誓言，才激出台商的強烈共鳴。