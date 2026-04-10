2026年中華職棒今（10）日為周末三連戰首場對決，迎來3地開打，各隊經過2天休兵日，全數推派洋投登場，富邦悍將前往台鋼雄鷹大本營澄清湖，若贏球確保龍頭地位，統一獅則在話題性滿滿的亞太主球場交手味全龍，至於桃園棒球場，樂天桃猿迎戰中信兄弟，後者近期陷入4連敗低潮，本場推出王牌羅戈先發，得跨過「心魔」樂天桃猿。《NOWnews》整理出4/10中職三地開打的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓您一手掌握最新戰況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2026年中職4/10戰績表：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 富邦悍將 6 4-2-0 0.667 -
2 統一獅 7 4-2-1 0.667 -
3 味全龍 7 4-3-0 0.571 0.5
4 台鋼雄鷹 8 4-3-1 0.571 0.5
5 樂天桃猿 7 3-4-0 0.429 1.5
6 中信兄弟 7 1-6-0 0.143 3.5
2026年中職4/5例行賽賽程：

對戰組合：富邦悍將＠台鋼雄鷹
比賽地點：高雄澄清湖棒球場
比賽時間：18：35
先發投手：魔力藍（0-0 4.50）VS 坎南（0-0 0,00）
天氣狀況：攝氏27至29度、降雨機率0%
比賽看點：

🚩富邦悍將龍頭保衛戰
🚩坎南轉隊後首場先發

▲台鋼雄鷹季前正式宣布，網羅前富邦悍將洋投布坎南，新球季正式譯名為「坎南」，今日將是轉隊後首場一軍出賽。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲台鋼雄鷹季前正式宣布，網羅前富邦悍將洋投布坎南，新球季正式譯名為「坎南」，今日將是轉隊後首場一軍出賽。（圖／台鋼雄鷹提供）
對戰組合：味全龍＠統一獅
比賽地點：台南亞太主球場
比賽時間：18：35
先發投手：蔣銲（0-0 3.60）VS 喬登（1-0 1.80）
天氣狀況：攝氏26至27度、降雨機率0%
比賽看點：

🚩味全龍首度挑戰亞太主球場
🚩喬登能否維持首戰壓制力
🚩統一獅贏球確保並列第一

▲統一獅新洋投喬登首戰發揮亮眼，奪下勝投。（圖／統一獅提供,2026.3.24）
▲統一獅新洋投喬登首戰發揮亮眼，奪下勝投。（圖／統一獅提供,2026.3.24）
對戰組合：中信兄弟＠樂天桃猿
比賽地點：桃園棒球場
比賽時間：18：35
先發投手：羅戈（0-1 3.27）VS 麥斯威尼（0-1 7.20）
天氣狀況：攝氏24至25度、降雨機率0%
比賽看點：

🚩中信兄弟能否終止4連敗
🚩羅戈對樂天桃猿8連勝中
🚩麥斯威尼能否擺脫首戰低潮

▲中信兄弟推派王牌羅戈出馬，期望終止近期4連敗低潮。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟推派王牌羅戈出馬，期望終止近期4連敗低潮。（圖／中信兄弟提供）
2026年中職4/5例行賽轉播一覽：

富邦悍將＠台鋼雄鷹

網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網

味全龍＠統一獅

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網

中信兄弟＠樂天桃猿

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網


相關新聞

中職開季單項排行榜出爐！富邦悍將6項霸榜　「1主力」扛起四冠王

中職搶先報／兄弟勝騎士掛帥拚終止4連敗！要先過富邦魔力藍這關

中信兄弟K歌主題日力邀KiiiKiii開唱！還暗示有「天王級歌手」？

中信兄弟怎麼了？從數據解析黃衫軍開季低潮　「2主力」缺陣太傷

林子翔編輯記者

熱愛運動卻無法成為運動員，於是走上體育記者一職。
曾專注於籃球、裝備領域，待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，有多次國外大型賽事採訪、NBA球星專訪經驗。
現職為中華職棒場邊記者，期望透過文...