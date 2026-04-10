排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 富邦悍將 6 4-2-0 0.667 - 2 統一獅 7 4-2-1 0.667 - 3 味全龍 7 4-3-0 0.571 0.5 4 台鋼雄鷹 8 4-3-1 0.571 0.5 5 樂天桃猿 7 3-4-0 0.429 1.5 6 中信兄弟 7 1-6-0 0.143 3.5

▲台鋼雄鷹季前正式宣布，網羅前富邦悍將洋投布坎南，新球季正式譯名為「坎南」，今日將是轉隊後首場一軍出賽。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲統一獅新洋投喬登首戰發揮亮眼，奪下勝投。（圖／統一獅提供,2026.3.24）

▲中信兄弟推派王牌羅戈出馬，期望終止近期4連敗低潮。（圖／中信兄弟提供）

對戰組合：富邦悍將＠台鋼雄鷹比賽地點：高雄澄清湖棒球場比賽時間：18：35先發投手：魔力藍（0-0 4.50）VS 坎南（0-0 0,00）天氣狀況：攝氏27至29度、降雨機率0%比賽看點：🚩富邦悍將龍頭保衛戰🚩坎南轉隊後首場先發對戰組合：味全龍＠統一獅比賽地點：台南亞太主球場比賽時間：18：35先發投手：蔣銲（0-0 3.60）VS 喬登（1-0 1.80）天氣狀況：攝氏26至27度、降雨機率0%比賽看點：🚩味全龍首度挑戰亞太主球場🚩喬登能否維持首戰壓制力🚩統一獅贏球確保並列第一對戰組合：中信兄弟＠樂天桃猿比賽地點：桃園棒球場比賽時間：18：35先發投手：羅戈（0-1 3.27）VS 麥斯威尼（0-1 7.20）天氣狀況：攝氏24至25度、降雨機率0%比賽看點：🚩中信兄弟能否終止4連敗🚩羅戈對樂天桃猿8連勝中🚩麥斯威尼能否擺脫首戰低潮網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網有線電視：DAZN二台MOD：DAZN二台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網