2026年中華職棒今（10）日為周末三連戰首場對決，迎來3地開打，各隊經過2天休兵日，全數推派洋投登場，富邦悍將前往台鋼雄鷹大本營澄清湖，若贏球確保龍頭地位，統一獅則在話題性滿滿的亞太主球場交手味全龍，至於桃園棒球場，樂天桃猿迎戰中信兄弟，後者近期陷入4連敗低潮，本場推出王牌羅戈先發，得跨過「心魔」樂天桃猿。《NOWnews》整理出4/10中職三地開打的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓您一手掌握最新戰況。
⚾2026年中職4/10戰績表：
⚾2026年中職4/5例行賽賽程：
對戰組合：富邦悍將＠台鋼雄鷹
比賽地點：高雄澄清湖棒球場
比賽時間：18：35
先發投手：魔力藍（0-0 4.50）VS 坎南（0-0 0,00）
天氣狀況：攝氏27至29度、降雨機率0%
比賽看點：
🚩富邦悍將龍頭保衛戰
🚩坎南轉隊後首場先發
對戰組合：味全龍＠統一獅
比賽地點：台南亞太主球場
比賽時間：18：35
先發投手：蔣銲（0-0 3.60）VS 喬登（1-0 1.80）
天氣狀況：攝氏26至27度、降雨機率0%
比賽看點：
🚩味全龍首度挑戰亞太主球場
🚩喬登能否維持首戰壓制力
🚩統一獅贏球確保並列第一
對戰組合：中信兄弟＠樂天桃猿
比賽地點：桃園棒球場
比賽時間：18：35
先發投手：羅戈（0-1 3.27）VS 麥斯威尼（0-1 7.20）
天氣狀況：攝氏24至25度、降雨機率0%
比賽看點：
🚩中信兄弟能否終止4連敗
🚩羅戈對樂天桃猿8連勝中
🚩麥斯威尼能否擺脫首戰低潮
⚾2026年中職4/5例行賽轉播一覽：
富邦悍將＠台鋼雄鷹
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
味全龍＠統一獅
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
中信兄弟＠樂天桃猿
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|富邦悍將
|6
|4-2-0
|0.667
|-
|2
|統一獅
|7
|4-2-1
|0.667
|-
|3
|味全龍
|7
|4-3-0
|0.571
|0.5
|4
|台鋼雄鷹
|8
|4-3-1
|0.571
|0.5
|5
|樂天桃猿
|7
|3-4-0
|0.429
|1.5
|6
|中信兄弟
|7
|1-6-0
|0.143
|3.5
對戰組合：富邦悍將＠台鋼雄鷹
比賽地點：高雄澄清湖棒球場
比賽時間：18：35
先發投手：魔力藍（0-0 4.50）VS 坎南（0-0 0,00）
天氣狀況：攝氏27至29度、降雨機率0%
比賽看點：
🚩富邦悍將龍頭保衛戰
🚩坎南轉隊後首場先發
比賽地點：台南亞太主球場
比賽時間：18：35
先發投手：蔣銲（0-0 3.60）VS 喬登（1-0 1.80）
天氣狀況：攝氏26至27度、降雨機率0%
比賽看點：
🚩味全龍首度挑戰亞太主球場
🚩喬登能否維持首戰壓制力
🚩統一獅贏球確保並列第一
比賽地點：桃園棒球場
比賽時間：18：35
先發投手：羅戈（0-1 3.27）VS 麥斯威尼（0-1 7.20）
天氣狀況：攝氏24至25度、降雨機率0%
比賽看點：
🚩中信兄弟能否終止4連敗
🚩羅戈對樂天桃猿8連勝中
🚩麥斯威尼能否擺脫首戰低潮
富邦悍將＠台鋼雄鷹
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
味全龍＠統一獅
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
中信兄弟＠樂天桃猿
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網