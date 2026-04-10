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開季1勝6敗的中信兄弟，再輸球就追平隊史近27年來最慘成績，今（10）日客場挑戰樂天桃猿盼全力止敗，推派當家王牌羅戈先發，他生涯例行賽對樂天桃猿目前處於8連勝、10連不敗紀錄，是對戰全部球隊最多連勝的紀錄，上一次輸球已經要追溯至708天前的2024年5月2日，當時他還身披富邦悍將球衣。羅戈今年先發2場還未奪勝，總計11局被打出10安打、飆出13次三振，防禦率3.27，今日肩負球隊要終止4連敗的重責大任。羅戈今年開幕戰就曾面對樂天桃猿，該戰先發6局送出7次三振僅失1分超優質先發，但最終兄弟再見觸身球輸球，羅戈無關勝負。連同開幕戰在內，羅戈近10場例行賽對樂天桃猿豪取8連勝，另2場無關勝負，上一次輸球是加盟中職首年，當時他還效力富邦悍將，2024年5月2日同樣在樂天桃猿主場進行，該場他先發6.2局僅失2分，但打線只攻下1分，吞下悲情一敗。羅戈自披上中信兄弟戰袍後，從未在例行賽面對樂天桃猿時吞敗，生涯在樂天桃猿主場桃園棒球場有5場先發經驗，累積3勝1敗、防禦率1.59，34局投球中僅被打出27支安打，還狂飆33K。樂天桃猿本場則由新洋將麥斯威尼掛帥，他上周中職生涯首秀也在桃園棒球場進行，該戰主投5局，被打出7支安打、包含1發全壘打，總計失掉4分吞敗。