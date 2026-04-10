樂天桃猿本周末在主場桃園棒球場迎戰中信兄弟，推出「萌え萌え猿夢女僕」主題日，前日球團在官方社群公布一系列活動，包含周末4月11、12日兩天，只要穿著「全套女僕裝」入場，經過裁判認定通過，就可以免費獲得一張桃園棒球場主場平日球票，消息傳出後引發不少球迷關注，有人就表示，「各位兄弟不要衝動，這種事情交給女孩子就好了」

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樂天桃猿推出特殊主題日　球迷穿女僕裝可免費換門票

中職過去就有不少針對角色扮演的主題日，樂天桃猿之前也推出過辦公室女孩日，今年則將女僕Cosplay文化融入到比賽中，推出「萌え萌え猿夢女僕」主題日，不僅樂天女孩、吉祥物猿氣等人都會穿著女僕裝出場應援。

而球團也針對主題日推出相對應活動，號召球迷4/11、4/12周末2日穿著女僕裝進場，只要在球迷入場大廳中央經過裁判檢視，若通過就可以免費獲得一張平日進場看球門票，每天僅限量100名，有趣活動引發球迷討論。

女僕裝引發球迷討論：女裝大佬準備集結

有不少人就在底下標註好友，也直言終於可以合理解鎖穿女裝看球的夢想，「信不信這活動到時候全部男的」、「感覺女裝大佬會集結，然後好好處理猿氣XD」、「各位兄弟們拜託別衝動……」、「我有個大膽的想法」

除了穿女僕裝免費換門票動之外，4/11、4/12也會舉辦拍照見面會和蓋章見面會，3位人氣吉祥物猿氣、大聖與Rocky將合體換上女僕裝，與球迷見面合影留念。

樂天桃猿「萌え萌え猿夢女僕」主題日活動：

🚩活動日期：4/11、4/12
🚩活動時間：14:50-15:10
🚩判定地點：球迷入場大廳中央
🚩名額：每日限量100名

▲樂天桃猿3位吉祥物明後兩天會在2F廣場，舉行球迷拍照見面會。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天桃猿3位吉祥物明後兩天會在2F廣場，舉行球迷拍照見面會。（圖／樂天桃猿提供）

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林子翔編輯記者

熱愛運動卻無法成為運動員，於是走上體育記者一職。
曾專注於籃球、裝備領域，待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，有多次國外大型賽事採訪、NBA球星專訪經驗。
現職為中華職棒場邊記者，期望透過文...