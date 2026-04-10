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▲安海瑟薇（如圖）結束在韓國宣傳《穿著Prada的惡魔2》的行程後，在IG上發文感謝韓國，還配上BLACKPINK的歌曲。（圖／IG@annehathaway）

▲安海瑟薇（左）2022年時曾在IG上分享過和LISA（右）的合照。（圖／IG@annehathaway）

好萊塢女神安海瑟薇(Anne Hathaway)近日為宣傳經典電影續集《穿著Prada的惡魔2》，和梅莉史翠普 (Meryl Streep) 一起訪問韓國，昨（9）日在個人社群平台上傳精選影片，分享在首爾的點滴，並感性寫下：「我們很喜歡，謝謝首爾！」向熱情粉絲致謝，展現十足的親民面貌。更引人關注的是，她特別選用韓國女團BLACKPINK的神曲〈How You Like That〉作為背景音樂，讓許多人大讚超有sense，紛紛猜測安海瑟薇是不是BLACKPINK粉絲？在安海瑟薇上傳的影片中，詳細紀錄了此次訪韓的精華片段，從下榻飯店俯瞰的首爾市中心全景、地標63大廈，到日前舉辦的記者會與紅毯盛況都收錄其中。影片巧妙選用BLACKPINK的歌曲〈How You Like That〉，並在內文寫著「We like that！」來做呼應，夢幻聯動當然也引發了全球粉絲關注。安海瑟薇與BLACKPINK成員LISA的跨國情誼也再度被提及。其實早在2022年，兩人就曾於品牌活動上驚喜合體，當時安海瑟薇在IG上大方公開與LISA的親密合照，一度引發網路熱烈討論。這次在訪韓影片中選用BLACKPINK歌曲，讓不少網友敲碗想再次看到雙方合體！除了對KPOP的關注，安海瑟薇對韓國文化也有濃厚興趣。她在8日的韓國記者會上透露，參訪首爾COEX的「星空圖書館」一直在她的人生清單中，更在宣傳期間主動表示：「如果以後有機會，非常想與奉俊昊、朴贊郁等導演合作或進行訪談。」安海瑟薇與梅莉史翠普此行最重要的任務，是宣傳將於本月29日全球首映的《穿著Prada的惡魔2》。續集劇情講述傳奇主編米蘭達與睽違20年回歸的安迪，在數位轉型的時代浪潮中，如何與已躍升為精品高層的艾蜜莉重逢。三人再次於競爭激烈的時尚圈押上所有籌碼，為奪取主導權展開新一輪的權力戰爭。