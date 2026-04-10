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▲富邦勇士「野獸」林志傑本週將要引退，他表示，希望自己不要哭太慘。（圖／記者趙文彬攝,2026.4.7）

▲林志傑在上一季的冠軍賽第7戰中，不慎造成左手腕骨折，緊急動了手術後一直復健到今年的1月3日才迎來本季首秀。（圖／翻攝自YouTube）

▲許晉哲感嘆，休息室有林志傑在是教練的幸福。（圖／記者林調遜攝）

台灣籃壇傳奇「野獸」林志傑將於4月11日、12日在台北小巨蛋迎來職業生涯的引退賽。台北富邦勇士隊特別選在可容納萬人的小巨蛋為他舉辦退休儀式。從SBL時代、CBA巔峰到返台率領勇士完成三連霸，林志傑是當代台灣籃球的代名詞。曾經的隊友與教練在受訪時紛紛揭開他背後的「極限自律」，超乎常人的堅持是後輩難以企及的標竿。林志傑在2019年決定離開CBA回到台灣，當時的籃壇環境與今日大不相同，兩大職業聯盟TPBL、PLG當時都還不存在。PLG聯盟創辦人陳建州回憶起這段往事：「那時候他（林志傑）本來要直接退役的。然後我有跟他說，我正在努力。因為那個時候一切都未知嘛，然後7、8月的時候我還跟他講說，『不要這麼早說要退，我們再合作一把。』」陳建州透露，林志傑當時選擇相信這份承諾，「我說我要努力做一個聯盟出來，他說他等我。」這份信任，開啟了林志傑在台灣職籃的第二春。與林志傑共事多年的富邦勇士總教練許晉哲坦言，2019年從CBA回到台灣的林志傑其實已經到了該退休的年紀，當時兩人的共識就是「教練幫忙延長球員生命」。因此許晉哲開始嚴格控管林志傑的上場時間，他認為：「掌控的目的現在已經顯現出來了，一直把他的職業生涯延續到43歲他才宣布退休。」許晉哲感嘆，休息室有林志傑在是教練的幸福，「年輕的球員看到他就會覺得『喔好像不可以隨便開玩笑』。」他笑說：「很多球員不自律的時候，就看一看志傑就也變得很自律。」林志傑在上一季的冠軍賽第7戰中，不慎造成左手腕骨折，緊急動了手術後一直復健到今年的1月3日才迎來本季首秀。許晉哲分享了林志傑去年遭逢大傷後那段艱辛的復健過程：「大家都不知道他剛開始在握的時候手會發抖，然後沒有辦法提重物。他做完肌力訓練之後，出去不斷做左手的投籃跟左手的拋投。他能在半年內達成左右手平衡的目標，真的不是那麼容易。」昔日台啤戰友哈孝遠觀察到林志傑從中國回台灣後的轉變，「他剛去浙江廣廈的時候，身材比較粗壯、體脂比較高，回來以後整個人變得很精壯。」他提到，即便現在要退休了，林志傑還會在比賽中跟學弟比二頭肌，「職業賽場上面的本土球員，肌肉整個線條、狀態要比他好的我也想不到有幾個。」何守正則以鄧肯（Tim Duncan）、科比（Kobe Bryant）等NBA傳奇球星為例，同樣認為林志傑年紀越大越精實，「如果你太壯或是太胖，膝蓋、腳踝壓力會大，容易受傷。林志傑回來的時候像小洋將，身體素質很好，速度敏捷都沒掉。」何守正感嘆，自己43歲跑個5K、10K都要痠痛兩三天，「志傑大我一歲，打這種高強度比賽，所要承受的痠痛是一般人沒辦法想像的。」