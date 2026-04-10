我是廣告 請繼續往下閱讀

中東局勢不明朗，投資人持續觀望，不過受到以色列同意減少空襲黎巴嫩並與之談判，以及美伊2週停火協議有望維持等因素影響，美股主要指數9日收盤轉紅，道瓊工業指數漲275點。綜合《CNBC》等外媒報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，已同意與黎巴嫩展開直接談判，受此消息提振，美股由開盤時的漲跌不一翻紅，油價亦從當日高點回落，尤其是在伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）指控以色列襲擊黎巴嫩、違反停火協議之後。9日收盤，道瓊工業指數上漲275.88點或0.58%，收報48185.80點；標普500指數上漲41.85點或0.62%，收在6824.66點；科技股為主的那斯達克指數上漲187.43點或0.83%，收22822.42點；費城半導體指數上漲178.62點或2.10%，收8689.53點。重磅科技股方面，亞馬遜（Amazon）稱雲端運算部門的人工智能（AI）服務年化營收超過150億美元，消息刺激其股價飆升5.6%，為升幅最大道指成份股；輝達（Nvidia）升1.02%、蘋果公司（Apple）漲0.61%、特斯拉（Tesla）升0.68%。油價部分，WTI西德州原油（WTI）每桶收報97.87美元，漲幅雖逾3成，但已從當天一度達每桶100美元的情況下滑；布蘭特原油期貨每桶收報95.92美元，漲幅略高於1%。