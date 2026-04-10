伊朗已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭美國、以色列聯手炸死已滿40天，他的次子、已繼任最高領袖一職的穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）當地時間9日又透過伊朗國家電視台播放聲明，強調伊朗不尋求戰爭，但也不會放棄權利。由於他自上任以來一直未公開露臉，外界對他的真實狀態、是生是死，始終是霧裡看花。
綜合《耶路撒冷郵報》等外媒報導，週四是哈米尼身亡40天紀念日，據伊朗官方所述，有數萬名伊朗民眾聚集在德黑蘭街頭紀念哈米尼「殉難」，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）亦有出席。
伊朗國家電視台播放所謂的穆吉塔巴聲明，強調伊朗不求戰但會捍衛自身權利，不放過任何侵略者，將繼續追究戰爭損失賠償與烈士血債，對荷姆茲海峽的管理亦推進到新階段。
穆吉塔巴指出，儘管伊朗遭受了侵略和損失，但最終取得勝利，伊朗伊斯蘭共和國已崛起為大國。
穆吉塔巴宣稱，伊朗在戰爭中獲得勝利，是靠政府、軍隊和人民的團結，呼籲民眾繼續力挺政府，也喊話波斯灣諸國，站在「正確的一邊」，伊朗將釋放善意，前提是它們遠離「傲慢的霸權者」。
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伊朗國家電視台播放所謂的穆吉塔巴聲明，強調伊朗不求戰但會捍衛自身權利，不放過任何侵略者，將繼續追究戰爭損失賠償與烈士血債，對荷姆茲海峽的管理亦推進到新階段。
穆吉塔巴指出，儘管伊朗遭受了侵略和損失，但最終取得勝利，伊朗伊斯蘭共和國已崛起為大國。
穆吉塔巴宣稱，伊朗在戰爭中獲得勝利，是靠政府、軍隊和人民的團結，呼籲民眾繼續力挺政府，也喊話波斯灣諸國，站在「正確的一邊」，伊朗將釋放善意，前提是它們遠離「傲慢的霸權者」。
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