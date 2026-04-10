氣象專家吳德榮則在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今（10）日持續高溫天氣，全台最高溫有望突破36度，但下周三將有鋒面接近台灣，北部、東部將有局部短暫雨；另外今年第4號颱風「辛樂克」（SINLAKU）已於今日凌晨2時生成，預估路徑將在日本南方海面大迴轉，有望發展為強颱，因距離台灣遙遠，符合「4月颱、不侵臺」情況。

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今白天高溫熱破36度！再熱4天：下周三鋒面到變天

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄中表示，今晨觀測資料顯示，臺灣附近雲量少、無降水回波，無降雨。嘉義、高雄及金門有濃霧。截至5：12各地區平地最低氣溫約在17至20度：北部（新北貢寮區）20.4度、中部（嘉義中埔鄉）18.5度、南部（屏東萬巒鄉）18.5度、東部（臺東東河鄉）16.7度。 

▲氣象署提醒4/10～4/12的天氣狀況就像是夏天，全台高溫會突破30度，甚至高達34度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署提醒4/10～4/12的天氣狀況就像是夏天，全台高溫會突破30度，甚至高達34度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
最新歐洲模式模擬顯示，今日起至下週二（10至14日）南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，臺灣天氣穩定、清晨易有霧，白天「熱如夏」，需注意防囇、多喝水。今日全臺最高氣溫將達36度以上。 

進一步觀察發現，下週三（15日）將有微弱鋒面掠過，北、東轉有局部短暫降雨的機率，中南部仍多雲時晴；北臺略轉涼。下週四至下下週日（16至19日）天氣好轉、但有殘餘水氣，各地大多晴時多雲，山區午後及東半部偶有局部短暫降雨的機率。期末各國模式仍持續調整，應密切觀察。

▲下週三（15日）將有微弱鋒面掠過，北、東轉有局部短暫降雨的機率，北台灣將略顯轉涼，中南部仍保持多雲時晴的天氣型態。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲下週三（15日）將有微弱鋒面掠過，北、東轉有局部短暫降雨的機率，北台灣將略顯轉涼，中南部仍保持多雲時晴的天氣型態。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
辛樂克颱風凌晨生成！路徑大迴轉、估轉強颱發展

關島東南方的「熱帶擾動」，已於今日2時發展成第4號颱風「辛樂克」，中央氣象署預測，向關島前進，並將持續增強至「強烈颱風」。最新歐 、美系集模式皆模擬，其未來將在日本南方海面「大迴轉」，迴轉位置雖有差異，但距臺灣及日本皆相當遠、與「4月颱、不侵臺」的氣候資料相符合。

▲今年第4號颱風「辛樂克」（SINLAKU）於今日凌晨2時生成，氣象署預測路徑將朝西北西方向移動，短期內對台灣無直接威脅。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲今年第4號颱風「辛樂克」（SINLAKU）於今日凌晨2時生成，氣象署預測路徑將朝西北西方向移動，短期內對台灣無直接威脅。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室

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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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