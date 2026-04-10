氣象專家吳德榮則在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今（10）日持續高溫天氣，全台最高溫有望突破36度，但下周三將有鋒面接近台灣，北部、東部將有局部短暫雨；另外今年第4號颱風「辛樂克」（SINLAKU）已於今日凌晨2時生成，預估路徑將在日本南方海面大迴轉，有望發展為強颱，因距離台灣遙遠，符合「4月颱、不侵臺」情況。
今白天高溫熱破36度！再熱4天：下周三鋒面到變天
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄中表示，今晨觀測資料顯示，臺灣附近雲量少、無降水回波，無降雨。嘉義、高雄及金門有濃霧。截至5：12各地區平地最低氣溫約在17至20度：北部（新北貢寮區）20.4度、中部（嘉義中埔鄉）18.5度、南部（屏東萬巒鄉）18.5度、東部（臺東東河鄉）16.7度。
最新歐洲模式模擬顯示，今日起至下週二（10至14日）南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，臺灣天氣穩定、清晨易有霧，白天「熱如夏」，需注意防囇、多喝水。今日全臺最高氣溫將達36度以上。
進一步觀察發現，下週三（15日）將有微弱鋒面掠過，北、東轉有局部短暫降雨的機率，中南部仍多雲時晴；北臺略轉涼。下週四至下下週日（16至19日）天氣好轉、但有殘餘水氣，各地大多晴時多雲，山區午後及東半部偶有局部短暫降雨的機率。期末各國模式仍持續調整，應密切觀察。
辛樂克颱風凌晨生成！路徑大迴轉、估轉強颱發展
關島東南方的「熱帶擾動」，已於今日2時發展成第4號颱風「辛樂克」，中央氣象署預測，向關島前進，並將持續增強至「強烈颱風」。最新歐 、美系集模式皆模擬，其未來將在日本南方海面「大迴轉」，迴轉位置雖有差異，但距臺灣及日本皆相當遠、與「4月颱、不侵臺」的氣候資料相符合。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄中表示，今晨觀測資料顯示，臺灣附近雲量少、無降水回波，無降雨。嘉義、高雄及金門有濃霧。截至5：12各地區平地最低氣溫約在17至20度：北部（新北貢寮區）20.4度、中部（嘉義中埔鄉）18.5度、南部（屏東萬巒鄉）18.5度、東部（臺東東河鄉）16.7度。
進一步觀察發現，下週三（15日）將有微弱鋒面掠過，北、東轉有局部短暫降雨的機率，中南部仍多雲時晴；北臺略轉涼。下週四至下下週日（16至19日）天氣好轉、但有殘餘水氣，各地大多晴時多雲，山區午後及東半部偶有局部短暫降雨的機率。期末各國模式仍持續調整，應密切觀察。
關島東南方的「熱帶擾動」，已於今日2時發展成第4號颱風「辛樂克」，中央氣象署預測，向關島前進，並將持續增強至「強烈颱風」。最新歐 、美系集模式皆模擬，其未來將在日本南方海面「大迴轉」，迴轉位置雖有差異，但距臺灣及日本皆相當遠、與「4月颱、不侵臺」的氣候資料相符合。