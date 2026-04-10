我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳慷仁（左）與孫儷（右）在《危險關係》中，飾演關係扭曲的夫妻。（圖／微博@愛奇藝）

《危險關係》題材沉重成門檻 觀眾接受度有限

▲吳慷仁（右）與孫儷（左）的超強演技，被大讚是高手過招。（圖／微博@劇集危險關係）

孫儷發聲吐心境 觀眾不忍看受苦戲

雙金影帝吳慷仁進軍中國戲劇市場的首部作品《危險關係》於上月底開播，搭檔實力派女星孫儷，原被視為話題與品質兼具的作品，不過播出後卻出現「叫好不叫座」的情況，雖然演技獲得不少肯定，但無論電視收視或網路播放數據，都未見明顯起色，成績相對低迷，被外界形容是「連孫儷來都救不了」的收視成績。《危險關係》是吳慷仁前進中國後首部影視作品，搭檔孫儷演出，不僅在影音平台上架，還同步登上東方衛視、北京衛視與江蘇衛視3大平台播出，曝光資源可說相當充足。劇中吳慷仁與孫儷的對手戲被不少觀眾稱讚層次豐富、情緒到位，但實際反映在收視與流量上的成績卻不如預期，讓外界感到意外。對於收視不佳的原因，不少粉絲、劇迷們普遍認為與題材有關，《危險關係》聚焦在情緒操控與心理壓迫等議題，整體氛圍偏沉重，觀影體驗壓力較大，導致一般觀眾收看意願降低，因此即便劇情品質不差，但在娛樂市場中，仍難與節奏輕快或話題性強的作品競爭。隨著劇集播畢，孫儷也在社群發文，提到有觀眾因不忍看到她在劇中受苦而選擇不追劇，她坦言聽到這樣的回饋反而相當感動，顯示角色詮釋成功打動人心。不過這樣的「不忍觀看」，某種程度也反映出劇情帶來的情緒壓力，進一步影響收視表現。此外，也有網友推測《危險關係》選在3月底播出，可能是為了趕上報名白玉蘭獎的時間點，但相關說法尚未獲得證實，整體而言吳慷仁此次跨足陸劇市場，演技表現依舊獲得肯定，但首作未能在數據上開出紅盤，未來發展仍有待觀察。