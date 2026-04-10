曾經在美國風靡一時的運動品牌「Allbirds」，全盛時期市值一度超過40億美元，然而才短短幾年就大崩跌，最終以3900萬美元賤價售出，是巔峰時期的僅1%，全球門市更關到只剩4間。
根據《衛報》（The Guardian）報導，Allbirds在品牌創立之初便迅速走紅，主打美麗諾羊毛運動鞋Wool Runner，強調舒適、簡約與環保，2016年3月推出後短短2年就售出超過100萬雙，並吸引一票名人為其背書，影視巨星李奧納多（Leonardo DiCaprio）、知名主持人歐普拉（Oprah Winfrey）、美國前總統歐巴馬（Barack Obama）相繼擁護投資，還被讚為「鞋履行業的典範」。
報導提到，Allbirds於2021年在美股上市，市場估值一度超過40億美元，並在全球廣設門市約60間，但好景不常，隨著銷售疲軟、競爭對手崛起，開始出現虧損。今年1月，Allbirds全美門市關到只剩2間，海外也只保留倫敦2間門市。
市場分析公司GlobalData總經理桑德斯（Neil Saunders）直言，Allbirds已經從一隻「高飛的鸚鵡」變成「死鸚鵡」，聲稱該品牌早期之所以成功，全靠矽谷菁英與名人炒作，而不是出於美國本土消費者的真心喜愛。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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