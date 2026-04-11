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▲7-11本週超值五六日，拿鐵10元多喝一杯。（圖／7-11提供）

▲黑色情人節520寄杯組合，特選美式／特選拿鐵12杯520元。（圖／7-11提供）

▲7-11咖啡優惠，購買指定咖啡轉贈，可獲得中杯精品拿鐵買一送一專屬優惠。（圖／7-11提供）

▲全家「5日5好康」是4月10日至4月14日。（圖／全家提供）

▲萊爾富清明連假期間，寄杯咖啡買20送20。（圖／翻攝自APP）

▲萊爾富特大杯美式、大杯特濃美式買一送一。（圖／翻攝自萊爾富）

周末咖啡優惠出爐了！7-11五六日限定，即起有鹿兒島濃焙茶拿鐵、福岡八女濃抹茶拿鐵10元多喝一杯，歡慶黑色情人節，APP行動隨時取特選美式／特選拿鐵任選12杯520元，搭配自帶杯折扣5元，比買一送一優惠力度更便宜；全家有仙女醇奶茶任2杯65元、經典拿鐵任2杯95元。◾鹿兒島濃焙茶拿鐵第2杯10元，約58折（原價65元、特價38元）◾福岡八女濃抹茶拿鐵第2杯10元，約57折（原價75元、特價43元）◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）◾青梅冰茶2杯90元，75折（原價60元、特價45元）◾黑糖粉粿蕎麥茶2杯88元，約59折（原價75元、特價44元）◾特選美式&特選拿鐵任選12杯520元，55折（原價80元、特價44元）◾大杯厚乳&大杯卡布奇諾任選12杯520元，約68折（原價65元、特價44元）◾風味系列指定熱飲好時經典可可／香草焦糖風味瑪奇朵／黃金榛果太妃／鹿兒島濃焙茶任選12杯520元，約68折（原價65元、特價44元）◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶任選14杯520，約63折（原價60元、特價38元）◾冰淇淋紅茶12杯520元，約68折（原價65元、特價44元）◾大杯美式7杯組255元，8.1折（原價45元、特價37元）◾大杯拿鐵7杯組310元，8.1折（原價55元、特價45元）◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶7杯組315元，7.5折（原價60元、特價45元）◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶7杯組235元，7.5折（原價45元、特價34元）◾中杯精品美式7杯組420元，7.5折（原價80元、特價60元）◾中杯精品拿鐵7杯組470元，7.5折（原價90元、特價68元）◾特大經典拿鐵任2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）◾特大經典美式任2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）◾大杯仙女醇奶茶任2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）◾霜淇淋2支55元，5.6折（原價49元、特價28元）◾酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾M&M’s指定系列10元多一件，6.1折（原價49元、特價30元）◾日清奶油三明治10元多一件，6.2折（原價45元、特價28元）◾杜老爺超級曠世奇派 萊姆葡萄雪糕買1送1，5折（原價55元、特價33元）◾農心安城湯麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾可口可樂纖維+買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾悅氏Light鹼性水買1送1，5折（原價20元、特價10元）◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）◾特大特濃美式6杯215元，5.5折（原價65元、特價36元）◾大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價34元）◾大杯卡布奇諾6杯180元，5.5折（原價55元、特價30元）◾特大杯特濃拿鐵6杯288元，6折（原價80元、特價48元）◾大杯重乳拿鐵6杯210元，5.4折（原價65元、特價35元）◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）