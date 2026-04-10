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國民黨主席鄭麗文近期訪問中國，並將於今（10）日會面中國國家主席習近平。然而，中國方面卻在鄭麗文將此行定調為「和平之旅」之時，仍發動共機、共艦擾台，甚至宣布黃海實彈射擊，引綠營開酸：「把演習當迎賓禮炮」。對此，時常針砭時事的作家粉專《漂浪島嶼》認為，黃海離台灣相當遠，真正威嚇的對象是日本，綠營開酸未免太過牽拖。《漂浪島嶼》昨提到，中國宣布黃海演習，綠營嘲諷不給國民黨面子，證明和平虛妄，網軍側翼紛紛開始傳佈，國民黨丟臉丟到北京。但是地圖好歹看一下，黃海演習其實離台灣相當遙遠，演習距離約1000公里，真正對象是威嚇日本，特別是三月日本宣布12式陸基反艦飛彈增程改良型遠程飛彈，射程達1000公里，部署在九州一帶，可遠射北韓、中國沿岸。該粉專說，中國遠程飛彈威嚇日本，日本遠程飛彈回敬中國，中國發動演習再行威嚇，屬於中日之間的戰略攻防，歷年中日互槓屢見不鮮。現今鄭習會在即，中國舉辦黃海演習，綠營挪作不給國民黨面子，也太張冠李戴，遠的太過牽拖。該粉專也表示，其實多年下來，針對台灣的威嚇演習，區域就是台灣近海，海保署日前不是才公佈監控地圖，真要威嚇台灣，演習區域會在地圖範圍中，不會在黃海。如果真要讓中國演習威嚇台灣，不給國民黨面子，其實只要台灣立即進行海峽以西遠程飛彈打擊演習，保證中國馬上變臉，有效破壞鄭習會。該粉專認為，其實鄭習會，只要能證明不獨不武，甚至形成不挑釁不威嚇的理解，台海就有基本消極的和平，這也是民進黨最不願見到，台灣維持現狀，中國就一直搞和平統戰，2027沒有攻台計畫。甚至直白說，中國攻不攻台，越來越證明，時間取決台灣手上。