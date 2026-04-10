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從台獨轉向兩岸交流 中國對鄭麗文充滿好奇

「尊連」路線象徵傳承 累積與中方互信基礎

「九二共識」兩岸定海神針 真能換得「和平」？

鄭麗文想要大禮是和平 對美軍購案還買嗎？

國民黨主席鄭麗文的「2026和平之旅」將進入最重要環節，也就是「鄭習會」將於今（10）日上午在人民大會堂舉行。外界相當關注這次會面到底會帶什麼禮物返台？鄭麗文先發制人，前一天參觀洋山港時，透露自己想要的大禮是「和平」。但要做到這兩個字談何容易？對台灣老百姓來說，最直接的和平就是「撤掉對台飛彈、解放軍機別再擾台」。而這渺小的願望可能實現嗎？恐怕需與中方長期堆疊善意才有機會往前邁進「一小步」，而非一次會面就能一步登天。56歲的鄭麗文，性格犀利，出身野百合運動，曾是民進黨員，主張台獨。當年因不滿台灣政黨輪替後，兩岸關係緊張，意識形態對立，發現理想與現實有落差，最後在前國民黨主席連戰的說服下，被延攬擔任黨發言人。2005年，跟著連戰的腳步，一起到中國展開「和平之旅」。而21年後，昔日的發言人搖身變成黨主席。對於首位「非藍營傳統黨務」出身的領袖——鄭麗文，中國確實具有一定程度的好奇。只是想要交流，北京仍看重「穩定性與承諾的延續性」，鄭麗文該如何讓中方對她的信任快速累積？得藉這次「鄭習會」好好表現。從這次出訪團員名單中，可以發現成員清一色與連戰有深厚關係！促成這次會面的副主席張榮恭，是當年推動「連胡會」、草擬《兩岸和平發展共同願景》的幕後推手；連戰兒子連勝武在今年開始從政、接觸黨務工作；李德維則是長期親近連家的幕僚。此外，鄭麗文也將這次訪中的名字定調為「2026和平之旅」，與連戰當年出訪的名稱「和平之旅」一模一樣，甚至連走訪行程安排也非常相似。包括赴中山陵謁陵、至金陵飯店會晤中國官員、參觀洋山港、去北京大學、孫中山衣冠塚等。只要有公開談話的機會，鄭麗文必提「連戰」、「九二共識」，企圖凸顯國民黨在她的帶領下，是「傳承」連戰的兩岸路線與論述，藉此累積信任。畢竟當年的連胡會，確立了「九二共識」是國共兩黨的互動框架，不僅成了前總統馬英九執政8年、兩岸官方交流的基石。中方也釋出大禮包，開放進口18項台灣農產品、陸客來台旅遊、贈送貓熊等，奠定連戰的歷史定位。若鄭麗文想要的禮物真的是「和平」，那九二共識在此行必然扮演重要角色。因此也不難理解，為何這次要找九二共識創始人、前國安會秘書長蘇起一起同行。另外，值得注意的是，知美派、昔日連戰時期擔任駐美代表袁健生加入訪中行！台海穩定符合美方利益，若這次見完習近平，取得中方的善意，讓兩岸關係穩定，就能顯示鄭麗文的談判力，有助於6月的訪美行。鄭麗文以「傳承」連戰路線，盼換取「兩岸和平」，但真能那麼順利？立法院正在進行對美軍購案審查，國民黨中央和立院黨團討論後，決定提出3800億+N方案，依據美方報價書內容編列預算。不過，日前當「鄭習會」確認成行後，黨內卻傳出已找人向美國透露軍購金額可以再放寬。倘若這次鄭麗文見習近平的最大目的是要和平，那武器還買嗎？買了，對中方來說，台灣「善意」不夠；不買，6月訪美不好交代。鄭麗文曾說「美國是恩人，大陸是親人，所以不需在美中之間做選擇」，透露出想與美中等距交流，這樣的路線走得通嗎？鄭麗文的考驗從見完習近平後才正要開始。