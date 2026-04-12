超商跟蝦皮購物又來請客了！只要在4月18日當天使用蝦皮購物下單，並且選擇7-11、全家門市取貨，就可以獲得免費咖啡或熱狗，全家取貨贈送冰美式、限量5000杯；7-11則是可獲得美式原味熱狗，共計3萬份，送完為止。
🟡7-11送美式原味熱狗，限量3萬份
4月18日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格，活動將取前2名符合資格發送序號，贈送「美式原味熱狗 一個」兌換序號（一個帳號限一次獲獎資格）。
活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為5月18日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至5月25日23:59。
🟡全家送大杯冰美式，限量5000杯
全家於4月18日00:00起至23:59止，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇使用全家超商取貨服務且完成訂單(不包含取消訂單、未取貨或退貨者)，即符合獲獎資格 ，活動將取前5000名符合資格者發送「冰經典美式大杯 一杯」中獎序號。（一個帳號限一次獲獎資格）
活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為5月18日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至5月25日23:59。
🟡萊爾富特濃美式買一送一
4月18日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用萊爾富取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），可獲得「特濃美式(中杯) 冰／熱任選 買一送一」優惠序號。
活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為5月18日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至5月25日23:59。
資料來源：7-11、全家、萊爾富
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4月18日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格，活動將取前2名符合資格發送序號，贈送「美式原味熱狗 一個」兌換序號（一個帳號限一次獲獎資格）。
活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為5月18日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至5月25日23:59。
全家於4月18日00:00起至23:59止，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇使用全家超商取貨服務且完成訂單(不包含取消訂單、未取貨或退貨者)，即符合獲獎資格 ，活動將取前5000名符合資格者發送「冰經典美式大杯 一杯」中獎序號。（一個帳號限一次獲獎資格）
活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為5月18日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至5月25日23:59。
4月18日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用萊爾富取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），可獲得「特濃美式(中杯) 冰／熱任選 買一送一」優惠序號。
活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為5月18日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至5月25日23:59。