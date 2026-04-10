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運動部9日投下震撼彈，首位政務次長世忠以「完成階段性任務」為由請辭，任期僅7個月。長期關心國內體育發展及制度建立的全國運彩公會理事長何昱奇，有感而發在臉書發表長達3千餘字的「台灣體育制度大轉骨白皮書」。何昱奇表示，鄭世忠次長請辭帶給我們的省思是：真正不能請辭的，是國家體育制度升級的責任。何昱奇說，運動部正式揭牌，並採取「1部、1署、3中心」架構，將全民運動、競技運動、產業、國際事務、設施、適應運動等功能整合為更高層級的治理體系，已代表台灣體育不再只是教育附屬業務，而被提升為中央二級機關直接治理的國家戰略事項。只是，組織升格僅是開端，若要避免升格淪為政治象徵，台灣必須從預算邏輯、財源結構及治理模式進行全方位的「制度升級」在何昱奇提出的白皮書裡，將運動彩券定位為「體育財政戰略工具」。他表示，現行法律雖已將運彩盈餘專款專用於體育發展，卻面臨市場競爭力不足與政策定位保守等瓶頸。未來應建立「有條件彈性」機制，鼓勵發行機構提高回饋保證額度，以換取產品開發彈性，擴大合法市場規模。何昱奇指出，台灣體育不缺熱情，缺的是穩定、自主、可擴張的財源結構。 目前法律已經替這件事留了一條最重要的命脈，就是運動彩券與運動發展基金。《運動彩券發行條例》第6條規定，運動彩券獎金支出不得超過售出彩券總金額的78%，但若發行機構提出營運維持計畫或配套措施，經主管機關核准者，不在此限；第7條又規定實體銷售的銷管費用上限為12%，電話、網路或其他電訊設備銷售上限為10%；第8條更明定，運動彩券發行盈餘應全數專供主管機關發展體育運動之用，且不得充抵政府原編體育預算，並得以基金方式管理運用。與此相對應，《運動發展基金收支保管及運用辦法》也明定基金來源包括運彩盈餘撥入、孳息、受贈與其他收入，用途則包括人才發掘培訓、運動就業與運動產業創新研發、人才培育，以及與運彩立法目的相關之支出。換句話說，法律本來就不是把運彩當娛樂附屬品，而是把它設計成台灣體育的「制度型造血機制」。何昱奇指出，法律雖已把運彩盈餘鎖定給體育，但整體制度仍有三個核心瓶頸，以致，台灣至今仍未把這套造血機制用到極致。第一，市場競爭力不足。當法定獎金支出率、銷管費用率與產品設計彈性被嚴格框住，合法市場就很難與境外投注平台或地下市場競爭。第二，政策定位仍偏保守。政府長期把運彩視為必須被嚴格限制的發行商品，較少把它視為體育財政與產業發展的戰略工具。第三，社會認知斷裂。很多人知道體育需要錢，卻沒有看懂：若沒有一個強而有力、合法、透明、可被監管的市場化資金來源，台灣體育永遠只能靠年度預算、補助申請和臨時專案救火。白皮書建議將「運動發展基金」從單純的補助帳戶轉型為國家運動投資，設置「競技人才」、「基層扎根」、「國際賽事」及「產業創新」四大專帳，讓基金具備配置邏輯，帶動體育產業的下一輪成長。其次，台灣規律運動人口在2024年已達35.3%的新高，具備龐大的內需市場紅利。為將人口紅利轉化為產業紅利，白皮書提議，應將體育視為「內容產業」，整合賽事敘事、媒體傳播與品牌授權。全民運動署應致力於補齊「全民」與「競技」間的斷層，透過俱樂部化、社區聯賽化與數位平台串聯，將體育轉化為真正的生活型產業。「台灣體育下一階段的敵人，不是沒有熱情，而是制度半套。」 白皮書最後提到，「從何卓飛時期到鄭世忠時期，我們真正學到的，不是某位首長做了什麼而已；而是台灣體育已經走到一個不能只靠人、必須靠制度的分水嶺。人會來來去去，官位會升降更替，但若能把制度訂定，誰在位都能往前走；否則，再好的部長、再強的署長、再熱的社會情緒，都只會在下一次預算爭議、下一次協會風暴、下一次賽事停辦時，重新被打回原點。何昱奇在臉書提及，「今天鄭世忠請辭，反而再次提醒我們：真正不能請辭的，是國家體育制度升級的責任。」