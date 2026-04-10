我是廣告 請繼續往下閱讀

白沙屯媽祖進香「累了請上車」恐全取消！司機認了今年不出車

並且貼上「累了請上車」的字牌，希望信徒能夠藉此休息一下再繼續前行。

汽車裝載如果有載運人數超過核定數額、車廂以外載客（貨車後車斗載人）等情況發生，處汽車駕駛人新台幣3000元至9000元以下罰鍰。

▲今年警方特別提醒「累了請上車」的違規注意，不少過去有出車的司機今年擔心遭檢舉，已經決定不出車。（圖/白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

白沙屯媽祖進香導正「累了請回家」！警方4大交通政策一次看

「這本來就是歪風！很多人根本坐在車上沒在走，累了請回家才是對的。」

一、不違規併排停車：

二、不任意穿越道路：

▲白沙屯媽祖往進香活動將在週日啟程，信徒要記得遵守交通規則，注意自身安全。（圖／白沙屯拱天宮臉書）

三、不於道路或路邊隨意坐臥休息：

四、不搭乘貨車後車斗：

▲白沙屯媽祖進香活動常常可以看這種「累了請上車」的小貨車幫忙載信徒，但要注意如果被取締，最高可以罰到9000元，駕駛自己留意相關規定。（圖/白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香活動日前報名截止，總計有46萬3588人報名，創下歷史新高紀錄，進香啟程時間定於4月12日深夜11時55分登轎出發。不過為了因應人潮以及車潮，苗栗縣警察局已經早就公布在進香期間，交通安全4不守則，包括「不違規併排停車」、「不任意穿越道路」、「不於道路或路邊隨意坐臥休息」和「不搭乘貨車後車斗」，因此過去常常有好心的信徒會開「發財車」並貼上「累了請上車」的字牌載客，今年恐怕都得取消了，一旦被取締，最高可以罰到9000元，請信徒不要踩雷，以身試法。過往在白沙屯媽祖進香期間，總是會有許多好心的民眾，開著自家的貨車跟在隊伍的後方，不過該政策今年已經被警方盯上，已經警告信徒「不要搭乘貨車後車斗」。由於這本來就是違規行為，根據《道路交通條例》30條，讓許多司機已經在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文表示：「抱歉大家，實在害怕有檢舉魔人，今年只能大家自己盡力而為」、「今年累了請上車沒有參與了，好心幫忙如果還被開罰單的話實在承擔不起」。該政策也獲得許多信徒支持，畢竟本來就是觸法的事情，不少信徒表示：而警方今年也公布進香4大交通政策，還不只是不搭乘貨車後車斗要注意，如果週日有要參與活動的信徒自己要留意，以免吃上罰單。進香隊伍行經路線涵蓋台1線、台61線西濱快速公路及各主要幹道，路徑長且人流密集，對於交通負荷極大，交通守則第一點「不違規併排停車」，警方將針對重點路段加強巡邏，若發現違規停車情形將依法取締及拖吊。白沙屯拱天宮媽祖進香特色在於路線不固定，當隊伍行經路口或變換行進方向時，往往會引發人潮快速移動，許多信眾為追隨鑾轎，常不自覺在車陣中穿梭，或在未依號誌指示橫越馬路，請信眾務必遵守現場員警及協勤民力指揮，切莫一時急躁而忽略自身安全。徒步進香對體力挑戰極大，許多香燈腳疲憊之際，隨意在道路坐臥休息，恐因光線昏暗、視線受限，極易進入駕駛人盲區造成危險。建議隨身佩戴閃光配件或者穿著高亮度衣服，如果要休息也找安全處所休息。常有熱心民眾提供「累了請上車」標語貨車，協助載運體力不支信眾；但因車廂以外禁止載人，且後車斗缺乏安全防護設施，一旦緊急煞車易生交通事故，請香燈腳搭乘合格接駁車輛。