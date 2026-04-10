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雲豹能源旗下售電子公司天能綠電公布3月營收2.96億元，月增37%、年增88.5％，寫下歷史新高。天能綠電總經理唐亞聖表示，綠電對企業而言不是選擇題，而是基本配置，因此需求成長亦直接反映在營收與轉供量表現上。天能綠電即將在5月掛牌上櫃，不只3月營收寫下新紀錄，累計第一季合併營收7.22億元，年成長86.9%，也刷新單季歷史紀錄。在AI與高效能運算帶動用電需求持續成長下，綠電市場長期動能可期。天能綠電將持續擴大轉供規模與市場布局，穩固國內民營售電領導地位，迎接上櫃後新一階段發展。據台電統計，2025年全國綠電交易量達58億度，未來五年市場需求年複合成長率（CAGR）預估達47.7%，將持續帶動綠電轉供市場高速成長。唐亞聖指出，天能綠電憑藉高度履約能力與服務效率，2025年以4.2億度轉供量穩居市場第一，市占率逾22%，持續擴大領先差距，強化「綠電造市者」定位。綠電市場正進入結構性成長階段，應用已由半導體與電子製造業，擴展至金融、資訊服務及民生消費等多元產業。唐亞聖說，企業採購模式由短期轉向長期配置；目前在手綠電轉供合約總量約341億度，其中逾9成為10年以上長約，展現穩定供電能力與客戶黏著度優勢。