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受到消息面影響，以色列總理納坦雅胡同意與黎巴嫩展開直接談判，市場對中東停火協議前景轉趨樂觀，帶動美股四大指數週四全數走高，台指期夜盤上漲298點，收35222點，帶動台北股股市今（10）日開盤上漲89.71點、來到34950.87點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.1點、來到343.67點。今日開盤量大強勢個股：友達、群創、長興、瑞軒、耀華；開盤量大弱勢個股：富喬、富采、中信金、南亞、中石化。權值股多數走高，權王台積電開盤上漲20元、來到1975元；台達電開盤上漲45元、來到1690元；鴻海以平盤價200元開出。美股昨日早盤有壓，帶動尾盤買盤挹注的動力是以色列總理納坦雅胡宣布，以色列同意與黎巴嫩進行直接談判，焦點將放在解除伊朗支持的真主黨武裝行動。納坦雅胡強調，談判期間仍將持續在黎巴嫩的軍事行動，但市場解讀為衝突降溫的重要進展，提振投資人信心。美國國務院宣布下週於華府主持以色列與黎巴嫩停火談判。此外，美方已要求以色列縮減攻勢，以確保美伊談判順利推進。同時，美國總統川普表示，他對與伊朗達成協議「非常樂觀」，不過包括以色列在黎巴嫩的軍事行動，以及荷姆茲海峽是否全面開放等關鍵議題仍待解決。油價部分，從週四盤中逾每桶100美元的高點回落，美國西德州原油期貨收漲5%，報每桶99美元，布蘭特原油期貨升2%，報每桶97美元，從前一日創下自2020年4月以來最大跌幅中反彈。美股四大指數全數走高，道瓊指數上漲275.88點或0.58%，報48185.80點，那斯達克指數上漲187.42點或0.83%，報22822.42點，標普500指數上漲41.85點或0.62%，報6824.66點，費半指數上漲178.62點或2.10%，報8689.53點。台股漲跌互見，台積電ADR下跌0.11%，日月光ADR上漲1.53%，聯電ADR上漲0.63%，中華電信ADR下跌0.35%。台指期夜盤一度應聲跳水急挫，從高點35110點下挫翻黑，不過也受到消息面帶動走高，終場上漲298點，收35222點，台積電期貨則是上漲15元。