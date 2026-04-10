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竹北市長鄭朝方近期傳出對於提名競選新竹縣長萌生退意，他回應有消息會再說明，最新民調就顯示，儘管鄭朝方在竹北人氣旺，國民黨的參選人徐欣瑩目前仍以整體支持度36.6%超前鄭朝方的30.8％。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（9）日表示，本來若三腳督，鄭朝方穩贏，但現在徐欣瑩逆轉勝，應該是十拿九穩了，況且鄭朝方若選下去，他家可能還有更多問題。吳子嘉昨上《新聞千里馬》提到，民進黨還有很多人可以派，可派另一個像立委沈伯洋這樣的人就好了，就是派一個失敗的候選人，因為不會贏的。至於鄭朝方為什麼傳出不想選？吳子嘉認為，鄭朝方原先的算盤可能是，如果三腳督，他穩贏的。國民黨初選打得風風火火，不可思議的是徐欣瑩居然逆轉勝，可知鬥爭激烈的程度。鄭朝方不敢跟賴清德講的是，他如果選下去，他跟他老爸的問題一定非常多。被問到徐欣瑩和初選對手陳見賢的後續整合，吳子嘉指出目前整合很難，且沒有進度！之前打得那麼激烈，所以要有時間，或是要有適當的一些東西。鄭朝方若退了，大概徐欣瑩勝選的機率十拿九穩，徐欣瑩就會變成下一屆的共主。