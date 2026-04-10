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▲「懷舊照相館」專案，長輩變裝後彷彿回到年輕時光，紛紛擺拍留下珍貴畫面。（圖／社會局提供）

台中市政府貼心打造長輩最愛的樂齡服務—行動式老人文康休閒巡迴車，一車滿足運動、歡唱、健康量測與關懷陪伴等多元需求。上路20年以來，深入各社區，讓行動或交通不便的長輩，也能就近參與多元活動，縮短城鄉差距，體驗更活潑多元的樂齡生活。目前全市共配置10輛老人文康車，數量穩居全國第一。20多年來，文康車跑遍各社區，讓長輩可以在熟悉的環境中舒展筋骨、休閒娛樂以及結交朋友；近年更持續升級服務內容，新增手作課程與桌遊活動，並導入Switch互動遊戲，兼顧健康與樂趣，打造更活潑、多元的樂齡生活。社會局指出，老人文康車會配合節慶辦理主題性專案活動，例如「懷舊照相館」專案，運用蓑衣、舊皮箱、算盤、鋁製茶壺等物件與復古服裝等，重現40、50年代生活場景。不少長輩換裝時有些害羞，變裝後彷彿回到年輕時光，紛紛擺拍留下珍貴畫面，笑聲不斷、氣氛熱絡。另外在「端午夾夾樂」，讓長輩體驗年輕世代的流行活動—夾娃娃機。許多長輩沒有玩過夾娃娃機，第一次體驗格外新鮮，為了夾到機台內的小禮物，除了彼此加油打氣還會分享技巧，促進人際互動，也有助於活化腦力、提升手部靈活度，兼具趣味與健康促進。社會局說明，老人文康車提供行動式巡迴服務，打破空間限制，讓行動或交通不便的長輩，也能就近參與多元活動，縮短城鄉差距。老人文康車與534處社區照顧關懷據點搭配服務，促進長輩社會參與，落實預防失能與失智，讓長輩在地樂活、安心享老，打造樂活的高齡友善宜居城市。