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在以色列同意與黎巴嫩展開直接談判，市場對中東停火協議前景轉趨樂觀，美股走高，不過，美元指數跌破99之後，又出現反彈，亞洲主要貨幣兌美元也由升轉貶，而台北股、匯市今（10）日早盤表現也不太同調，台股走揚，新台幣兌美元開升後則翻貶，並下探31.775元，貶值2.7分。就國際匯市觀察，美元指數又回落至99之下，一度下探98.65，之後反彈來到98.93，目前在98.91附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤也從158.91回貶至159.24，韓元兌美元亦從1470.56拉回至1479.2，目前在1477.67盤整，而離岸人民幣兌美元亦從6.824拉回至6.8326附近。至於新台幣兌美元今日早盤也續升，以31.72元、升值2.8分開出，在台股走揚之下，進一步觸31.71元。不過，由於美元反彈、亞幣由升轉弱，新台幣也隨後翻貶，拉回31.775元，貶值2.7分，目前在31.756元盤整。