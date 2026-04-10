我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王心凌（右）、吳克群（左）近年關係十分熱絡，經紀公司也沒有否認2人戀情。（圖／吳克群台灣後援會臉書）

低調現身新宿御苑 《微笑PASTA》CP再合體

網友狂問「吳克群呢」 粉絲關注後續動向

歌手王心凌結束長達3年的《SUGAR HIGH》世界巡演後，近期選擇放慢腳步休息，不過她近日被網友直擊現身日本東京賞櫻，地點就在熱門景點新宿御苑，同行者竟是多年好友張棟樑，畫面曝光後瞬間掀起討論，2人同框也讓粉絲直呼「回憶直接拉滿」，不過也有網友敲碗直呼：「吳克群呢？」王心凌結束為期3年的世界巡演後，近期選擇休息前往日本旅遊，不料意外被網友直擊同行者應然是《微笑PASTA》時期的合作夥伴張棟樑。從流傳畫面來看，王心凌以墨鏡搭配休閒服現身，打扮相當低調，但依舊維持凍齡狀態；張棟樑則戴著毛帽、穿著輕便，2人與約5名友人一同行動，氣氛輕鬆。整體互動看起來就像老朋友出遊，沒有刻意避嫌，也沒有過多親密舉動。事實上，王心凌與張棟樑過去曾在2006年合作偶像劇《微笑PASTA》，劇中CP形象深植人心，當年紅遍亞洲，之後2人雖各自發展，但私下交情一直維持良好，2年前王心凌到馬來西亞開唱，張棟樑還曾現身力挺，甚至合唱〈小烏龜〉，當時就掀起一波懷舊潮，如今再度同框直接喚醒粉絲青春記憶。不過除了「微笑CP」的討論之外，王心凌近年與吳克群互動頻頻，被外界關注關係進展，因此這次與張棟樑同框後，不少網友第一時間留言：「吳克群呢？」、「不是跟吳克群嗎？」讓張棟樑意外捲入三角戀風波。不過目前看來，王心凌的狀態處於巡演後的休息期，這次到日本玩高機率只是單純放鬆的行程，而非工作安排，至於王心凌與張棟樑的關係，許多人也認為2人只是多年好友敘舊，但也正是「微笑CP」當年足夠經典，這次的同框才讓人充滿期待。