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民進黨台北市長人選傳聞沸沸揚揚，傳出可能五月份定案。目前，綠委沈伯洋和行政院副院長鄭麗君都是可能人選。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（9）日表示，沈伯洋出來選，對綠營也是一個好安排，只要達到九合一選舉5+1的目標，總統賴清德就獲得競選連任的機會，而沈伯洋出戰主要是要傳播他的教義，恐怕會壯烈犧牲。吳子嘉昨上《新聞千里馬》節目中表示，民進黨台北市應該就是沈伯洋，鄭麗君不可能出來，而沈伯洋是民進黨不分區第一名，他不僅是一個立法委員，還具有非常強烈的政治指標意義，他代表某種路線、意識型態，就是一種激進的台獨份子。人家也發現，沈伯洋跟黑熊團隊有很密切的關係，沈伯洋不是一個人，而是一群人，這個就比較可怕了。若沈伯洋出來選台北市長，吳子嘉認為，沈伯洋要傳播的是他的教義，恐怕會壯烈犧牲；國民黨主席鄭麗文會高興死了，突然間天降神兵，來一個沈伯洋。不過，吳子嘉提到，沈伯洋出戰，對民進黨來說也是一個好安排，身兼黨主席的總統賴清德，這次選舉達標是「5+1」，包括屏東、高雄、台南、嘉義、澎湖，可能再加上嘉義市，這個5+1若達成，賴清德就得到選總統的機會，其他他就不管了；而沈伯洋則是扮演思想的傳播者，這並不等於他要實現多少事。