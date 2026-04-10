美國密西根大學電機與電腦工程系的中國籍研究助理汪丹浩（Danhao Wang），3月中旬在校園內突然墜樓身亡，由於死者生前曾接受美國執法人員的訊問，他的死也引起中國外交部不滿，要求停止針對中國學生和學者的歧視性執法行為。有外媒指出，此事凸顯出美國近年以國家安全為由，加強了對中國籍人員的審查。
根據《BBC》報導，密西根大學透過聲明表示，汪丹浩從校園大樓墜落後，校方正在調查「可能的自殘行為」。
中國駐美國大使館發言人對這起事件「深感痛心」，強調中國曾針對此案多次提出嚴正交涉，已聯繫受死者家屬提供善後援助，並提醒在美國的中國留學生，提高安全意識、「妥善應對」美國執法部門的行動。
中國外交部發言人也指出，汪丹浩疑似在遭到美國執法人員「敵對訊問」後輕生，批評美方行為嚴重侵犯中國公民合法權益，毒化兩國人民交流的氛圍，持續造成嚴重的寒蟬效應，呼籲美方徹查，提出負責任的解釋，中國也會採取一切必要措施，捍衛中國公民的合法權益。
分析認為，隨著美中緊張關係持續，汪丹浩之死再次引起外界對在美中國學者地位的關注，尤其近年美國頻頻以國安為由，加強了對中國學術人員的審查。
2020 年，川普在他第一任期內曾簽署一項行政命令，禁止與美國軍方有關連的中國學生、研究人員獲得美國簽證，去年重返白宮後，更誓言要「大力」吊銷中國學生簽證，尤其是那些與共產黨有關聯、或在敏感領域學習者。
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