美國職棒大聯盟（Major League Baseball）紐約大都會休賽季經過補強後，被外界預期將是今年國聯東區冠軍的熱門球隊，沒想到開季後僅拿下7勝5敗，暫居國聯東區第三名，且球隊還迎來一波傷兵潮，繼索托（Juan Soto）因小腿拉傷後，陣中強打波蘭柯（Jorge Polanco）今（10）日也因左腳阿基里斯腱不適，被大都會放進每日觀察名單。
被預期成為主戰一壘手 波蘭柯開季就受傷
波蘭柯在去年12月以2年4000萬美元（約合新台幣12億）的合約加盟大都會，原先被預期將填補阿隆索（Pete Alonso）離隊後的先發一壘手空缺，但本季僅出賽兩場後，阿基里斯腱的傷勢便開始困擾著他。
轉為指定打擊 波蘭柯數據不盡理想
波蘭柯在球隊前12場比賽中出賽了10場，但自從阿基里斯腱感到不適後，角色已轉變為指定打擊。傷病似乎也反映在他的打擊成績上，目前 45 個打席中僅繳出，.200打擊率、.289上壘率的成績。
大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示球團內部確實討論過將波蘭柯放入傷兵名單的可能性，但目前尚未做出最終決定。為應對波蘭柯的缺陣，大都會今日對上響尾蛇的比賽，指定打擊由艾爾法瑞茲（Francisco Alvarez）擔任，一壘手則由韋恩托斯（Mark Vientos）擔任。
目前大都會傷兵名單包括索托外，包括敏特（A.J. Minter）、陶克曼 （Mike Tauchman）、哈根曼 （Justin Hagenman）、努涅斯 （Dedniel Núñez）、梅吉爾（Tylor Megill）、嘉瑞特（Reed Garrett）等人目前都因傷無法出賽。
資料來源：《Yahoo Sports》
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波蘭柯在去年12月以2年4000萬美元（約合新台幣12億）的合約加盟大都會，原先被預期將填補阿隆索（Pete Alonso）離隊後的先發一壘手空缺，但本季僅出賽兩場後，阿基里斯腱的傷勢便開始困擾著他。
轉為指定打擊 波蘭柯數據不盡理想
波蘭柯在球隊前12場比賽中出賽了10場，但自從阿基里斯腱感到不適後，角色已轉變為指定打擊。傷病似乎也反映在他的打擊成績上，目前 45 個打席中僅繳出，.200打擊率、.289上壘率的成績。
大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示球團內部確實討論過將波蘭柯放入傷兵名單的可能性，但目前尚未做出最終決定。為應對波蘭柯的缺陣，大都會今日對上響尾蛇的比賽，指定打擊由艾爾法瑞茲（Francisco Alvarez）擔任，一壘手則由韋恩托斯（Mark Vientos）擔任。
目前大都會傷兵名單包括索托外，包括敏特（A.J. Minter）、陶克曼 （Mike Tauchman）、哈根曼 （Justin Hagenman）、努涅斯 （Dedniel Núñez）、梅吉爾（Tylor Megill）、嘉瑞特（Reed Garrett）等人目前都因傷無法出賽。
資料來源：《Yahoo Sports》