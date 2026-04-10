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費城76人隊爭奪季後賽門票的關鍵時刻，再度遭遇毀滅性打擊。球隊官方於今（10）日宣布，當家球星「大帝」恩比德（Joel Embiid）被診斷出患有急性盲腸炎，並已於周五下午在休士頓順利完成手術。由於康復期預計至少三周，這意味著恩比德將缺席剩餘例行賽，甚至可能缺席絕大部分的季後賽，令76人隊的晉級前景岌岌可危。根據《The Athletic》記者瓊斯（Tony Jones）報導，恩比德在週四上午感到身體不適並接受醫療評估，隨後確診為盲腸炎。76人球團隨即安排他在休士頓就地動刀，雖然球團隨後確認手術成功，但恩比德將面臨漫長的恢復期。醫學專家指出，盲腸切除手術的完整康復期通常需要4到6週。參考NBA過往案例（如格蘭特希爾、阿奴諾比），球員平均缺席天數約為23天。以目前賽程推估，除非76人隊能挺進東區決賽，否則恩比德本季回歸賽場的機率微乎其微。這已是32歲的恩比德連續第三年遭遇嚴重健康問題，本季因膝蓋、脛骨及腹斜肌傷勢，本季至今僅出賽38場。他在2024-25球季因膝蓋手術僅出賽19場。過去三個賽季，他在246場例行賽中僅出席了96場，出勤率不足40%。恩比德才剛與傷癒復出的喬治（Paul George）、馬克西（Tyrese Maxey）合體展現競爭力，卻在此刻因突發性疾病倒下。目前76人隊已確定獲得附加賽席位，但為了爭取更好的季後賽種子序，他們必須在剩餘的三場比賽（對戰火箭、溜馬、公鹿）中全力搶勝。在缺乏恩比德坐鎮禁區的情況下，這無疑是極大的挑戰。費城曾連續七年闖入季後賽，直到去年因恩比德缺陣才中斷紀錄。原本期待今年能捲土重來，卻再次因傷病風暴蒙上陰影。對於費城球迷而言，恩比德的手術消息無疑是這個四月最沉痛的打擊。4/1 對戰巫師： 未列入報告，但未出賽。4/3 對戰灰狼： 報告列「出賽存疑」，實際有出賽。4/4 對戰活塞： 報告列「缺陣」，未出賽。4/6 對戰馬刺： 未列入報告，實際有出賽。4/9 對戰火箭： 診斷出盲腸炎並動刀，未出賽。