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罕見肺部單發性纖維瘤 醫：5%患者合併低血糖

一名70歲男性數月來反覆出現低血糖症狀，甚至多次昏迷送醫，原以為是常見的代謝或糖尿病問題，經員榮醫療體系醫療團隊深入檢查後，竟發現右肺臟有巨大腫瘤。員榮醫院新陳代謝科醫師塗宜育收治該名個案時，詳細詢問後得知，病患曾罹患舌癌並接受手術，且有長達40年以上飲酒習慣。自去年9月起，陸續出現心悸、冒冷汗、步態不穩等低血糖典型症狀，甚至曾多次在家中昏倒，被送醫時血糖僅30mg/dL。患者也多次測得血糖低於50mg/dL，遠低於一般正常值。也因為低血糖狀況反覆發作，患者就醫後，塗宜育發現，其空腹血糖偏低（約50mg/dL），但糖化血色素正常（5.4%），初步排除糖尿病或藥物因素，懷疑為非典型低血糖，安排住院進一步檢查。但住院期間，病患仍頻繁出現低血糖發作，塗宜育指出，甚至血糖多次低於30mg/dL，需持續補充高濃度葡萄糖維持穩定。進一步透過胸部X光與電腦斷層檢查，發現右肺有一顆巨大腫瘤，影像顯示約15×11公分，且壓迫周邊結構，並伴隨肋膜積液與淋巴結腫大情形。會診胸腔內科醫師涂川洲後，醫療團隊評估，高度懷疑為「腫瘤相關低血糖」，可能與腫瘤分泌類胰島素生長因子（IGF-2）有關，屬於罕見的「非胰島素瘤性低血糖症（NICTH）」；此類情況多見於大型腫瘤，尤其是間質性或纖維性腫瘤。經手術切除，術後病理報告確認為罕見的「肺部單發性纖維瘤」，此類腫瘤並不常見，且約有5%的患者會合併低血糖症狀，屬於典型的腫瘤伴隨症候群表現。涂川洲指出，低血糖常見原因包括糖尿病用藥、肝腎功能異常或內分泌疾病，但若為反覆發作且原因不明，應提高警覺是否為腫瘤所致，特別是IGF-2分泌相關腫瘤，雖然罕見，但可能危及生命。臨床上，患者常因冒冷汗、心悸、意識不清等症狀反覆就醫，涂川洲提到，若未進一步檢查，容易延誤診斷。醫師提醒，沒有糖尿病史卻出現不明原因低血糖，甚至昏迷者，應及早接受完整評估，包括影像學檢查，以排除潛在腫瘤。此外，高齡、長期飲酒及既往癌症病史，也可能增加複雜病因的風險，更需謹慎追蹤。