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▲Yumi（左）的臉蛋似乎又進化了，變得和姊姊Miko（右）越來越不像，連網友都認不出來。（圖／翻攝自By2抖音）

唱歌影片曝光 經典歌曲喚起回憶

無視爭議持續活動 有人認為只是造型問題

雙胞胎女團BY2出道17年，憑藉〈我知道〉、〈愛丫愛丫〉等歌曲打開知名度，近年則將重心放在中國市場發展，她們日前舉辦《撇清關係 2.0》17周年巡演，並透過社群分享演唱影片，久違同框再度吸引粉絲目光，也讓外界重新關注2人近況。不過記者會後影片曝光，妹妹Yumi（孫雨）疑似又再度「進廠維修」，臉型跟以往都不一樣，讓不少老粉直呼：「快認不出來了！」BY2近日在小紅書上傳一段對鏡演唱影片，提到：「你可能不認識我，但一定聽過我們的歌！」隨後演唱〈我知道〉、〈斷崖〉等代表作，成功掀起一波回憶殺，不少粉絲留言表示熟悉旋律一出立刻想起青春時期，也肯定2人多年來維持穩定的唱跳實力。不過，姊妹2人近日召開巡演演唱會，影片曝光後，不少人的焦點都集中在妹妹Yumi的外型變化上，不少網友指出妹妹Yumi的五官似乎與過去有所不同，甚至直呼：「快認不出來了！」相較之下姊姊Miko（孫涵）仍維持較高辨識度，也讓不少人形容「雙胞胎不像雙胞胎」。對於外型爭議，多年來一直出現不少聲音，其中一派認為Yumi變化相當明顯，明顯去「換頭」；而另一派則替她緩頰，認為可能只是妝容、濾鏡或造型不同所造成的視覺差異，事實上BY2多年來外型變化一直是外界關注焦點，也多次引發類似討論。儘管話題持續發酵，BY2始終沒有正面回應粉絲對於2人外貌的相關討論，仍持續透過微博宣傳巡演南京場，並分享最新造型與生日照片。不少粉絲多半力挺，留言大讚「狀態很好」、「越來越美」，顯示姊妹2人氣仍具一定基礎，後續發展仍受到關注。