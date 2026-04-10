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金州勇士隊於今（10）日正式發布官宣，陣中巨星柯瑞（Stephen Curry）將不會在今日對陣洛杉磯湖人隊的比賽中登場。這項決定不僅切斷了本季最後一次詹姆斯（LeBron James）與柯瑞正面交鋒的機會，更寫下了兩大傳奇生涯首度在例行賽「完全錯過」的悲情紀錄。回顧本季，詹姆斯曾因坐骨神經痛缺席首戰，而柯瑞則飽受右膝舊傷困擾錯過後續對局，今日的缺陣讓這場本該是史詩級的收官戰，蒙上了一層英雄遲暮的陰影。根據勇士隊醫療主管里克塞萊里尼（Rick Celebrini）所領銜的團隊最終評估，柯瑞（Stephen Curry）目前的身體狀況雖已好轉，但為了在緊湊的「背靠背」賽程中尋求最穩妥的復出節奏，決定讓他在周五對陣湖人的比賽中休戰。柯瑞在週一剛結束長達27場的傷停重返賽場，過去兩場比賽皆以替補身分登場，在51分鐘的總出場時間內高效砍下43分。勇士醫療組認為，將體能留待週六客場對陣沙加緬度國王隊的比賽更為合理，目標是讓柯瑞在本週末將上場時間提升至30分鐘以上，為即將到來的血腥淘汰賽做最後武裝。這兩位統治了一個時代的傳奇，其交手數據早已成為聯盟的瑰寶。詹姆斯（LeBron James）目前正處於破紀錄的第23個賽季，而柯瑞（Stephen Curry）也邁入了個人第17年職涯。兩人過往在例行賽交手27次，詹姆斯以14勝13負微幅領先；但在殘酷的季後賽戰場上，柯瑞則以17勝11負的戰績佔據絕對優勢。如今隨著兩人例行賽交手次數在本季歸零，這場關於歷史地位的宿命對決，恐怕只能留待附加賽或季後賽才能見分曉。金州勇士隊目前的處境極其險峻，已鎖定西區第10種子的他們，必須在下週客場連贏兩場附加賽，才能以第8名身分擠進季後賽窄門。相較之下，位居西區第4的洛杉磯湖人隊雖擁有50勝29負的戰績，但同樣深陷地獄。除了詹姆斯孤軍奮戰外，兩大核心唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）均因傷缺陣，在例行賽僅剩三場的關鍵時刻，這支紫金軍團正處於戰力崩塌邊緣。