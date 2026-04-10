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立法院外交及國防委員會昨日召開國防特別條例朝野黨團協商，但國民黨團卻集體缺席會議。國防部長顧立雄在會中感慨，甚至一度哽咽直言，「如果我們都不挺身，為什麼別人要幫我們？」顧立雄今（10）日受訪表示，盼國防部提出的政院版本能儘速通過。行政院長卓榮泰今日赴立院施政報告，並繼續備詢。顧立雄於會前受訪。媒體詢問下週外交及國防委員會安排考察，會不會擔心協商再破局嗎？顧立雄說，黨團協商應該跟委員會沒有一定要掛勾，所以應該可以另外安排協商的日期， 國防部的立場還是希望在這段時間盡快的進行協商， 然後能夠達到一個共識，也希望大家都能夠對加強化我們的國防力量，能夠理性的來審議，不分朝野大家都來支持， 逐步的來討論出這些有共識的條文，先把它處理好，當然最後還是希望能夠支持國防部的版本，這個部分能夠盡快的來進行，這個條例的審議之後，才能夠盡快把預算書表通過。顧立雄說，儘快的能夠通過相關的預算，還是國防部最大的期望。媒體追問，會不會覺得說拖太久了嗎？顧立雄說，當然是希望能夠盡快進行協商，然後取得共識，並且能夠儘速將條例通過，因為條例通過有，主要是條例通過還有預算案，國防部希望這個條例盡快通過，預算案也還要再進行審議，所以當然國防部的立場當然是希望我們的版本能夠得到支持，也希望能夠盡速的來協商，然後儘速的來進行最後預算的審議。