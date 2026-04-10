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新北市新莊區中誠路的一間早餐店近日發生一起離譜猥褻事件！一名戴著眼鏡的年輕男子才剛進入店內，竟直接脫褲並朝著老闆娘的方向DIY，長達15秒的時間。影片被轉傳至臉書社團後，引發網友討論。警方於第一時間發現該貼文，並通知45歲林姓負責人完成報案筆錄，成功於9日上午逮到涉嫌在店內「脫褲DIY」的李男，對此，他辯稱以為當時自己在家，聽見有人叫他脫褲子。據了解，一名網友在臉書社團「愛新莊我是新莊人」上傳一段監視器畫面，可見一名男子進入早餐店後剛入座，竟不顧旁人眼光在店內座位上公然脫褲，朝著老闆娘的方向做出手部抖動的猥褻動作。直到男子疑似驚覺有監視器，才匆匆將褲子穿好，過程長達15秒。影片曝光後，瞬間引發大批網友議論，紛紛留言直呼：「太噁了！」警方第一時間並未接獲報案， 8日執行網路巡邏時發現該貼文，隨即啟動查處機制，隨即聯繫早餐店45歲林姓負責人，隔天上午9時完成報案筆錄後，調閱周邊監視器影像、相關資料，鎖定一名20歲的李姓男子涉有重嫌，並在新莊區幸福路一帶查獲李男到案，僅耗時半天的時間就逮到人，根據《民視新聞網》報導，李男到案後聲稱以為當時自己身處家中，甚至聽到有人叫他脫褲子。目前全案已依妨害風化罪嫌，將李男移請新北地方檢察署進一步偵辦。