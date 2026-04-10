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國民黨主席鄭麗文近日率團訪中國， 預計今（10）日更將見到中國國家主席習近平。行政院長卓榮泰指出，若政黨人士訪中，行為被查出涉及不法，政府將用「災後重建」的態度來整建相關法規。對此，媒體人謝寒冰提到，鄭麗文回來後，可能會遭到追殺，甚至會從鄭麗文身邊的副主席蕭旭岑開始下手。謝寒冰昨上《林嘉源辣晚報》直言，對民進黨來講，「和解」對他們來講代表「死亡」，代表民進黨政權的終結，他們怎麼可能會願意和解？理想很豐滿，現實很骨感，民進黨不是一群正常人，他們只是一群滿心貪婪，只想要死抓住權力，根本不想為台灣付出，也不想為台灣的未來打算，他們要的只有一件事情，滿足他們目前的權力慾望，緊緊牢牢抓住執政權。謝寒冰更表示，雖然很多人期望局勢能夠緩和，但他認為鄭麗文回來之後，面對的大概只有一件事情，就是民進黨會想盡辦法追殺她！甚至他已得到一些消息，「他們」準備從蕭旭岑開始下手，現在在台灣執政的人就是這種雞腸鳥肚，防人之心不可無。