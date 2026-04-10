美國職棒大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基今（10）日主場迎戰運動家，此戰洋基推出威瑟斯（Ryan Weathers）先發，他繳出8局僅失1分，飆出7次三振的好投，但洋基打線遭到運動家投手群完封，且全場僅擊出1支安打，最終運動家靠著索德斯壯（Tyler Soderstrom）在7局上半帶有一分打點的安打，終場以1：0擊敗洋基。
洋基打線大熄火 全場僅敲1安
洋基打線在前6局遭到運動家先發投手史普林斯（Jeffrey Springs）封鎖，直到7局下半，才靠著萊斯（Ben Rice）敲出全場第一支也是唯一一支安打，而運動家在7局上半，蒙西（Max Muncy）先是擊出一支三壘安打，下一棒的索德斯壯敲安，蒙西回到本壘為運動家取得1：0領先。
運動家投手群表現亮眼 差點上演無安打比賽
史普林斯（Jeffrey Springs）此戰面對洋基打線他繳出7局無失分，僅被敲一支安打，投出6次三振、2次保送的表現，隨後接手的斯特爾納（Justin Sterner）、哈里斯（Hogan Harris）總計2局投球中，沒有被擊出安打，送出2次三振，幫助運動家終場以1：0擊敗洋基。
洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）此戰繳出4支0，吞下1次三振，貝林傑同樣繳出4支0的表現。除威瑟斯外，在9局登板的布萊克本（Paul Blackburn）也繳出1局無失分，並投出1次三振的好投，威瑟斯本季共出賽3場比賽，總計16局投球中僅失5分，防禦率2.81，但還是無法拿下本季首勝。
資料來源：《MLB》
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洋基打線在前6局遭到運動家先發投手史普林斯（Jeffrey Springs）封鎖，直到7局下半，才靠著萊斯（Ben Rice）敲出全場第一支也是唯一一支安打，而運動家在7局上半，蒙西（Max Muncy）先是擊出一支三壘安打，下一棒的索德斯壯敲安，蒙西回到本壘為運動家取得1：0領先。
運動家投手群表現亮眼 差點上演無安打比賽
史普林斯（Jeffrey Springs）此戰面對洋基打線他繳出7局無失分，僅被敲一支安打，投出6次三振、2次保送的表現，隨後接手的斯特爾納（Justin Sterner）、哈里斯（Hogan Harris）總計2局投球中，沒有被擊出安打，送出2次三振，幫助運動家終場以1：0擊敗洋基。
洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）此戰繳出4支0，吞下1次三振，貝林傑同樣繳出4支0的表現。除威瑟斯外，在9局登板的布萊克本（Paul Blackburn）也繳出1局無失分，並投出1次三振的好投，威瑟斯本季共出賽3場比賽，總計16局投球中僅失5分，防禦率2.81，但還是無法拿下本季首勝。
資料來源：《MLB》